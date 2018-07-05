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В Польше разбился МиГ-29, пилот погиб

06.07.2018 09:58 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в 2 часа ночи в окрестностях города Пасленка (Варминско-Мазурская провинция, Польша) разбился МиГ-29, дислоцировавшийся на 22-й тактической авиабазе, сообщается на сайте Министерства обороны Польши.


МиГ-29. Изображение носит иллюстративный характер

Самолет разбился в полукилометре от зданий. Пилот успел катапультироваться, однако не выжил. Обстоятельства трагедии расследуются Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий.

Погибший пилот налетал более 850 часов, в том числе более 600 часов на МиГ-29. Он неоднократно участвовал в национальных и международных учениях, сообщается в ведомстве.

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