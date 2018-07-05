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В Польше разбился МиГ-29, пилот погиб
Сегодня в 2 часа ночи в окрестностях города Пасленка (Варминско-Мазурская провинция, Польша) разбился МиГ-29, дислоцировавшийся на 22-й тактической авиабазе,
Самолет разбился в полукилометре от зданий. Пилот успел катапультироваться, однако не выжил. Обстоятельства трагедии расследуются Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий.
Погибший пилот налетал более 850 часов, в том числе более 600 часов на МиГ-29. Он неоднократно участвовал в национальных и международных учениях, сообщается в ведомстве.
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Причины катастрофы устанавливаются.
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