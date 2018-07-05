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В Ивановском районе 9-летний велосипедист попал под колеса Renault. Ребенок в реанимации
В аварии в Ивановском районе серьезные травмы получил ребенок. Об этом
ДТП произошло 5 июля, около 17.35, в деревне Замошье. По предварительной информации, 19-летняя водитель Renault ехала по трассе Н472 (улица Ленина) со стороны деревни Мотоль в направлении деревни Дружиловичи. На 13-м километре дороги она совершила наезд на внезапно выехавшего на велосипеде в ее полосу 9-летнего велосипедиста.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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ДТП произошло 5 июля, около 17.35, в деревне Замошье.
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