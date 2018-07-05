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"Никто переобуваться не собирался". Нойок обратился к болельщикам минского "Динамо" после переезда в Брест

06.07.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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Бывший капитан минского «Динамо» Александр Нойок, перебравшийся накануне в «Динамо» брестское, обратился к поклонникам столичного клуба и объяснил свои слова по поводу «самых лучших болельщиков в Беларуси» в Бресте.


Фото: dynamo-brest.by

— Дорогие фанаты и болельщики минского «Динамо»! Хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы, проведенные с вами, и за теплоту отношений. Вы останетесь навсегда в моем сердце! По поводу последних заявлений по поводу болельщиков… Я имел в виду саму атмосферу на стадионе в последние годы (из-за причины бойкота) и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте. Это был лучший фанатский сектор, при котором я когда-либо играл! Прошу правильно воспринять мои слова! Никто переобуваться не собирался! — написал Нойок в инстаграме.

Экс-капитан минского «Динамо»: Дорогие болельщики «Динамо-Брест», знаю, вы самые лучшие в Беларуси

 

Дорогие фанаты и болельщики Минского Динамо! хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы проведённые с вами и за теплоту отношений, вы останетесь навсегДа в моем сердце! в виду последних заявлений по поводу болельщиков, То я имел ввиду саму атмосферу на стадионе в последние годы (Из-за причины бойкота), и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте это лучший был фанатский сектор при котором я когда-либо играл! Прошу правильно воспринять мои слова! НИКТО ПЕРЕОБУВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЛСЯ !!!

Публикация от Alexander Noiok18 (@alexander_noiok18) 5 Июл 2018 в 8:03 PDT

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший капитан минского "Динамо" Александр Нойок, перебравшийся накануне в "Динамо" брестское, обратился к поклонникам столичного клуба и объяснил свои слова по...
 
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