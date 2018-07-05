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"Никто переобуваться не собирался". Нойок обратился к болельщикам минского "Динамо" после переезда в Брест
Бывший капитан минского «Динамо» Александр Нойок,
— Дорогие фанаты и болельщики минского «Динамо»! Хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы, проведенные с вами, и за теплоту отношений. Вы останетесь навсегда в моем сердце! По поводу последних заявлений по поводу болельщиков… Я имел в виду саму атмосферу на стадионе в последние годы (из-за причины бойкота) и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте. Это был лучший фанатский сектор, при котором я когда-либо играл! Прошу правильно воспринять мои слова! Никто переобуваться не собирался! — написал Нойок в
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"Никто переобуваться не собирался". Нойок обратился к болельщикам минского "Динамо" после переезда в Брест
Бывший капитан минского "Динамо" Александр Нойок, перебравшийся накануне в "Динамо" брестское, обратился к поклонникам столичного клуба и объяснил свои слова по...
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