"Никто переобуваться не собирался". Нойок обратился к болельщикам минского "Динамо" после переезда в Брест

Бывший капитан минского «Динамо» Александр Нойок, перебравшийся накануне в «Динамо» брестское, обратился к поклонникам столичного клуба и объяснил свои слова по поводу «самых лучших болельщиков в Беларуси» в Бресте.



Фото: dynamo-brest.by

— Дорогие фанаты и болельщики минского «Динамо»! Хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы, проведенные с вами, и за теплоту отношений. Вы останетесь навсегда в моем сердце! По поводу последних заявлений по поводу болельщиков… Я имел в виду саму атмосферу на стадионе в последние годы (из-за причины бойкота) и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте. Это был лучший фанатский сектор, при котором я когда-либо играл! Прошу правильно воспринять мои слова! Никто переобуваться не собирался! — написал Нойок в инстаграме .

Экс-капитан минского «Динамо»: Дорогие болельщики «Динамо-Брест», знаю, вы самые лучшие в Беларуси