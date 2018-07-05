ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Длинные" вклады в рублях: 13 процентов больше не дают. Что осталось вкладчикам?

06.07.2018 09:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Длинные депозиты в белорусских рублях с самыми выгодными ставками от FINANCE.TUT.BY для всех, кто верит, что на этом можно заработать с минимальным риском. Тем более, что 13% годовых уже никто не предлагает — всем суеверным можно расслабиться и зарабатывать на вкладах чуть меньше.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В июне ставки по депозитам в белорусских рублях сроком на два и три года изменились в следующих банках: Белгазпромбанк — снизилась на 0,17%, Белинвестбанк и Банк ВТБ сократили ставку по вкладам на два и на три года на 0,5%, Банк Москва-Минск — уменьшил возможность заработка на 0,15%.

Тем временем Франсабанк пошел против «системы» и увеличил ставку по вкладу на 2 года до 12% годовых (плюс целых 1,2%).

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный

Белагропромбанк

 

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Стандарт

3 года

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

 

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,05%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

11,5% / 12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,35%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,05%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

11,5% / 12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,35%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам обзор самых выгодных вкладов в белорусских рублях на срок 2 и 3 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осознанный выбор каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика