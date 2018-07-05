"Длинные" вклады в рублях: 13 процентов больше не дают. Что осталось вкладчикам?
Размер текста:
A
A
A
Длинные депозиты в белорусских рублях с самыми выгодными ставками от FINANCE.TUT.BY для всех, кто верит, что на этом можно заработать с минимальным риском. Тем более, что 13% годовых уже никто не предлагает — всем суеверным можно расслабиться и зарабатывать на вкладах чуть меньше. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В июне ставки по депозитам в белорусских рублях сроком на два и три года изменились в следующих банках:
Белгазпромбанк — снизилась на 0,17%, Белинвестбанк и Банк ВТБ сократили ставку по вкладам на два и на три года на 0,5%, Банк Москва-Минск — уменьшил возможность заработка на 0,15%.
Тем временем
Франсабанк пошел против «системы» и увеличил ставку по вкладу на 2 года до 12% годовых (плюс целых 1,2%).
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Стандарт
3 года
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,05%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
11,5% / 12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,35%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
11,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,05%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
11,5% / 12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,35%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
Выбрать подходящий
: вклад в банках Беларуси
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам обзор самых выгодных вкладов в белорусских рублях на срок 2 и 3 года.
Сэкономить на заболевших. Сколько дней придется болеть белорусам за свой счет?
11:32,
Tut.by
"Он жил больницей, врач от бога". Почему задержали главврача Минской областной больницы
15:32,
Tut.by
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
11:19,
БелТА
Российский журналист возмущен: гаишники остановили его на выезде с Беларуси и оштрафовали сразу за 8 превышений скорости
17:58,
Виртуальный Брест
51-летняя Татьяна Лазарева уже два года не живет с мужем. Спустя 20 лет совместной жизни
12:21,
Tut.by
Английский сдали лучше русского. Стал известен средний балл на ЦТ по иностранному языку
17:57,
Tut.by
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») — инфографика
17:56,
Кировец
Миллиардер Павел Грудинин ушёл от жены
12:22,
ОНТ
Шумилинское райпо признано банкротом
11:57,
Tut.by
Под Гродно появилась удивительная "деревня аистов", где живут десятки птиц
11:56,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы