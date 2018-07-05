"Длинные" вклады в рублях: 13 процентов больше не дают. Что осталось вкладчикам?

Длинные депозиты в белорусских рублях с самыми выгодными ставками от FINANCE.TUT.BY для всех, кто верит, что на этом можно заработать с минимальным риском. Тем более, что 13% годовых уже никто не предлагает — всем суеверным можно расслабиться и зарабатывать на вкладах чуть меньше.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В июне ставки по депозитам в белорусских рублях сроком на два и три года изменились в следующих банках: Белгазпромбанк — снизилась на 0,17%, Белинвестбанк и Банк ВТБ сократили ставку по вкладам на два и на три года на 0,5%, Банк Москва-Минск — уменьшил возможность заработка на 0,15%.

Тем временем Франсабанк пошел против «системы» и увеличил ставку по вкладу на 2 года до 12% годовых (плюс целых 1,2%).

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Актив

2 года 8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Стандарт

3 года 11,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,05% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 11,5% / 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,35% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Актив

2 года 8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 11,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,05% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 11,5% / 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,35% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

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