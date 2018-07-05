Беларусь покинула тройку самых пьющих стран мира

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Беларусь вышла из тройки самых пьющих стран мира. Таковы данные последнего отчёта Всемирной организации здравоохранения.

В рейтинге, который был опубликован четыре года назад, наша страна занимала неоправданно высокое 2-е место. Минздрав тогда был не согласен: мол, всё дело в разной методике подсчёта, а сегодня эксперты ВОЗ с доводами белорусских специалистов согласились и обнародовали статистику, близкую к реальному положению дел. Уровень снизился и существенно – теперь это 27-я позиция.

Самой пьющей страной эксперты теперь назвали Молдову, следом идут Литва и Чехия. Наши ближайшие соседи оказались в середине рейтинга: россияне и поляки выпивают в среднем по 11 литров, украинцы – 9 литров в год.