Канал поставки наркотиков из России ликвидирован в Минском районе

Крупный канал поставки психотропов из России перекрыли в Минском районе. Дилеры торговали наркотиками через интернет.

В деле фигурируют пять человек. Первую партию запрещенного товара они ввезли в Беларусь месяц назад. После того, как торговля пошла, дело решили поставить на поток. При обыске в квартире одного из задержанных нашли партию готового для продажи товара, затем всплыли ещё два адреса. Всего изъято почти 1,5 килограмма наркотиков. Подозреваемым грозит до 15-ти лет лишения свободы.