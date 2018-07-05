Немецкая ABT подготовила 1018-сильный гибридный супер-универсал на базе Audi RS6 Avant

Тюнинг-ателье ABT Sportsline из Кемптена уже не в первый раз обращает свои взоры на универсал Audi RS6 Avant , но в этот раз новый проект немецких тюнингаторов стоит отдельного внимания.





Доработанному V8 Biturbo объемом 4 л, который обзавелся новым электронным блоком и модифицированной выпускной системой, ассистирует электродвигатель, размещенный в трансмиссионном тоннеле (тяга от него передается на задние колеса) и питает который литий-ионная батарея емкостью 13,6 кВт•ч.





Пиковая отдача гибридной силовой установки — 1018 лошадиных сил и 1291 Нм! К слову, универсал с электрическим довеском оказывается на 413 сил мощнее стоковой версии RS6 Avant. Спринт до 100 км/ч у RS6-E Hybrid занимает 3,3 секунды (на 0,4 секунды быстрее заводского варианта), заявленная максимальная скорость — 320 км/ч против ограниченных электроникой 250 км/ч у исходника. Разумеется, ABT принарядила «супер-сарай» в новый аэродинамический обвес, установила заниженную подвеску с пружинами H&R, а также комплект оригинальных 21-дюймовых колесных дисков.





Однако есть одно но — создателями RS6-E Hybrid преподносится в качестве экспериментального прототипа: о том, когда ABT займется постройкой таких универсалов, пока ничего не сообщается. О цене переделки также остается только догадываться.