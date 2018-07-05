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"Сделали онлайн-трансляцию загруженности столов". Смотрим, как сплачивает теннис на работе

06.07.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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В офисе IT-компании A1QA — к теннисному столу длинная очередь даже в разгар рабочего дня. График у сотрудников гибкий, потому сюда приходят в любое время — размяться и снять напряжение за коротким, но азартным поединком. Выясняем, почему теннис (и не только) так привлекателен для айтишников, в продолжении совместного с Exponenta проекта «Корпоративный ЗОЖ», в рамках которого сходим в гости к восьми компаниям и расскажем, как они поддерживают сотрудников в форме — не только профессиональной, но и здоровой.

«Работу, отдых и спорт подстраиваем под себя»


Елена Довгалюк — руководитель отдела по привлечению и развитию талантов компании A1QA. По ее словам, движение для тех, кто почти весь день проводит за компьютером, необходимость. Причем спорт — только одна из составляющих комфортной и здоровой атмосферы. Главная цель всех офисных «фишек» — добавить активность в сидячий образ жизни офисных сотрудников, превратив его в здоровый.

— У нас для каждого предусмотрена частичная компенсация абонементов в тренажерные или спортивные секции. Корпоративной футбольной команде оплачивается аренда помещения для тренировок, а в самом офисе проходят бесплатные занятия по йоге, порой прямо на террасе.


— Ребята сами организовывают тимбилдинги. Если говорить об активностях вне офиса — популярны, например, вылазки на байдарках. Еще пример: стоял теннисный стол — собрались люди, начались соревнования. С йогой — та же история. Провели на одном из офисных мероприятий часовое занятие, оказалось, у нас много любителей асан, — говорит Елена. — В прошлом году несколько наших сотрудников принимали участие в Минском полумарафоне, поэтому не исключено, что в скором времени и на беге сделаем больший акцент.

Елена рассказала, что в компании есть своя корпоративная интеллектуальная игра «Друзь-Я» (что-то вроде «Мозгобойни»). Авторы и ведущие — сотрудники. Играют в нее уже три года, около 200 человек одновременно в офисах шести городов и трех стран. В хорошую погоду одну из игр ребята проводят на автомобилях, и она похожа на «Схватку»,

— А после игры этого года появилась идея сделать что-то подобное еще и на велосипедах, — добавила девушка.


Самое приятное — отпрашиваться на тренировки не приходится: у ребят здесь гибкий график. Каждый подстраивает под себя и работу, и отдых, и спорт.

Сергей — тестировщик. Но возле теннисного стола сперва может так не показаться: специалист подает мячи легким и четким ударом, будто перед нами профи.


Именно Сергей стал победителем на корпоративном турнире по теннису, который в компании провели сразу, когда поняли, что желающих «покидать мячик» собирается уж очень много. Здесь даже организовали онлайн-трансляцию загруженности стола — ссылка доступна для внутреннего пользования в офисе.


Сейчас соперник Сергея не совсем справляется с шариком — и тот молниеносно улетает в сторону.

— У нас с одинаковой охотой играют и парни, и девушки, люди с разным опытом и интересами, — комментирует молодой человек. — Все и правда абсолютно разные: один пришел в нашу сферу из медицины, другой — из искусства. И такое бывает!

Как заверяет специалист, игре в компании никто не обучает специально: он, например, просто увлекался теннисом с детства.


— Правда, занятия не забрасывал ни в школе, ни в университете, — объясняет увлечение Сергей. — Очень обрадовался, что и на работе можно поиграть. Это помогает снять стресс, отвлечься от проблем и сложных задач. После такой разгрузки решения приходят быстрее. Еще один плюс — знакомства. Люди из разных отделов пересекаются редко, разве что в очереди за кофе, а тут — видишь новые лица, общаешься.

— Кстати, стараемся раззнакомить ребят не только через спорт, — добавляет Елена. — В компании есть и традиционная майская эко-акция, когда мы, например, своими руками украшаем террасы в офисе или призываем друг друга пользоваться своими кружками, а не пластиковыми стаканчиками.


«Играть в теннис — как на пианино: учишься раз и на всю жизнь»

Знакомимся со спарринг-партнером Сергея — тестировщиком Артемом. Он не считает свой уровень похожим на профессиональный, хотя играть научился еще совсем маленьким.


— У брата был теннисный стол, который я успешно оккупировал. Играл в школе — до поры, пока время не «захватили» университетские зачеты, пары и экзамены. Но когда пришел сюда и узнал, что здесь есть настольный теннис — с радостью подключился. Теперь уже год играю и работаю, — улыбается Артем. — Это как научиться на пианино — раз и на всю жизнь. Навык не пропадает.


Правда, чтобы выигрывать, нужны тренировки, уверяет Артем. Легкими такие офисные «разгрузки» он не называет, хоть испробовал и футбол, и тайский бокс.

— После теннисных поединков ощущается нагрузка на все группы мышц, особенно активно работает корпус. Только на первый взгляд кажется, что настольный теннис — это так, руками помахать. На самом деле тренировка ощутимая — мышцы и плечей и ног могут побаливать, если взяться за ракетку с непривычки, — признается Артем.


В качестве вкусного и полезного офисного перекуса подойдет Exponenta: в ней нет сахара, консервантов и всего 50 килокалорий в 100 граммах. Сывороточный белок помогает быстро насытиться и избавиться от чувства голода.

Зато по мнению Елены, теннис сотрудникам нужен не только для «боли в мышцах».

— После того, как в компании собралась команда по теннису, люди стали больше общаться и узнавать друг друга, — заметила руководитель отдела по привлечению и развитию талантов. — Новичкам командные виды активностей помогают быстрее пройти период адаптации, включиться в работу и «поймать волну» коллектива.

Оказалось, что в A1QA есть тестировщики, которые в прошлом были профессиональными спортсменами и до сих пор проводят тренировки уже после работы. Но Артем, помимо теннисных поединков, регулярно посещает «тренажерку». Она, кстати, тоже есть в офисе.




— Работа у нас сидячая, любая активность позволяет переключаться с одного вида деятельности на другой, день становится не монотонным, мозг работает быстрее, — говорит парень. — Я играю минут по двадцать в день, в принципе, этого хватает. Но в соревнованиях, если они еще будут, обязательно приму участие — хочется занять призовые места.

Артем не только играет сам, но и агитирует присоединиться к команде любителей тенниса своих коллег. По словам молодого человека, количество желащих растет каждый день — одного стола скоро, возможно, будет недостаточно.

«Решения после разгрузки приходят быстрее»

Еще один тестировщик Владислав утверждает, что теннис — это не просто физическая разгрузка, но и интеллектуально сложная игра.


— Со временем вырабатывается своя тактика, ты продумываешь стратегию, оттачиваешь точность и тренируешь внимание — эти навыки помогают за рабочим столом. Я всегда стараюсь играть с более опытными соперниками, чтобы учиться, открывать для себя новые приемы. Чем только не занимался в детстве — и боксом, и футболом, но вот с теннисом не расстаюсь всю жизнь, что в школе на переменках играл с друзьями, что в университетской общаге.

В компании, где работает не одна сотня специалистов по тестированию и контролю качества ПО, принято не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Руководитель отдела по привлечению и развитию талантов отмечает, что большинство людей вне сферы знают только про отдых и бонусы айтишников, но редко задумываются о самой работе.

— Но ведь задачи, которые решают наши сотрудники зачастую требуют глубокого погружения в технические детали, и все это в сжатые сроки и с ориентацией на качественный результат, как следствие — высокий уровень стресса, — подчеркивает Елена.

Тренер: «Не бойтесь показаться смешными»


Сергей Довыдько — тренер высшей национальной категории. Основатель «Бегового клуба Довыдько».

— Настольный теннис только с виду кажется простым — это ведь тоже олимпийский вид спорта. От теннисиста, пусть и «настольного», требуется быстрота, выносливость и хорошая координация движений. И я отчасти понимаю, почему компания A1QA выбрала эту дисциплину в качестве корпоративного вида спорта. Правда, вижу, что ребята играют в офисе в том, в чем пришли на работу. Я бы советовал на время игры хотя бы переобуваться в кроссовки, — отмечает эксперт. — Так и эффективность будет выше, и риск получить травму — меньше.

Чтобы уверенно держать ракетку и молниеносно реагировать на атаки соперника, инструктор по физиоподготовке два раза в неделю рекомендует ходить в тренажерный зал, включать в программу тренировок пробежки на 5−7 километров. Так что идея Елены продолжить ЗОЖ-направление еще и в беге выглядит логичной.

— Помните, что перед игрой важна обязательная разминка. Пусть вас не смущает теннисный стол в офисе. Не бойтесь показаться смешными! Нужно разогреть кисти рук, стопы ног, верхний пояс. После игры настоятельно рекомендую сделать небольшую заминку, потянуть основные группы мышц, которые были нагружены в процессе игры, — напоминает Сергей.

Фитнес-диетолог: «Хороший обед для офисного сотрудника — белки и сложные углеводы»


Юлия Новицкая — сертифицированный фитнес-диетолог, консультант по правильному питанию, фитнес-инструктор групповых программ.

— Блюд в корпоративной столовой довольно много, поэтому, понятное дело, не всех их можно отнести к правильному питанию: драники, картофель фри, жирные наггетсы — не лучший выбор для фигуры и здоровья. Жаренные под толстым слоем сыра и майонеза отбивные тоже теряют множество полезных свойств, — объясняет Юлия.

По словам фитнес-диетолога, обед офисного сотрудника должен состоять из белка (мясо, рыба, яйцо, бобовые), сложных углеводов (каши, макароны из твердых сортов, цельнозерновой хлеб) и обязательной порции овощей. Для перекусов же идеальны натуральный йогурт с семечками, творог с ягодами, орешки (горсть за раз) или белковые коктейли.


— Едим часто (каждые 2,5−3 часа), но по чуть-чуть. Минимальный калораж для восполнения энергии человека, работающего в офисе, — 1 килокалория на 1 килограмм массы тела в час, — объясняет Юлия. — Например, если мужчина весит 80 килограмм, то его суточный минимум рассчитывается просто: нужно 1 килокалорию умножить на вес и на 24 часа — получится 1920 килокалорий. Чтобы чувствовать себя хорошо, ниже этого числа опускаться нельзя. С увеличением физических нагрузок цифра повышается: в случае занятий спортом нам требуется больше питательных веществ, в том числе и белка, для укрепления мышц.

Эксперт также вспомнила и о кофейных паузах, так популярных среди «офисников».

— Если хотите питаться правильно и при этом очень любим кофе, выбирайте американо или эспрессо, а латте и капучино часто себя не балуйте: они вкусны, но и при этом калорийны — около 250 ккал в стандартной порции. При выборе этого бодрящего напитка лучше выбирать варианты без сливок и подсластителей. Считается, что в день без вреда для здоровья можно выпивать до 4 чашек кофе, однако все индивидуально: кофе не рекомендован гипертоникам, людям, страдающим гастритом или язвенной болезнью, людям с сердечно-сосудистыми патологиями, людям, страдающим бессонницей, тревожностью, нервозностью.

Партнер проекта:


Exponenta — высокобелковый напиток для ЗОЖ без сахара, созданный для людей, заботящихся о правильном, сбалансированном питании и следящих за калорийностью своего рациона. Exponenta избавляет от чувства голода и придает силы для успешного рабочего дня.

 
Теги: знакомства
 
 
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Вместе с Exponenta мы продолжаем проект "Корпоративный ЗОЖ". В этом выпуске идем в офис IT-компании A1QA. Здесь к теннисному столу длинная очередь даже в разгар рабочего...
 
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