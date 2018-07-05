Рынок труда во 2-м квартале 2018 года: число вакансий выросло на 21,7%

Специалисты Исследовательского центра РАБОТА. TUT.BY проанализировали рынок труда во 2 квартале 2018 года: ежедневно было активно в среднем 28 111 вакансий и 163 843 резюме.

2 квартал 2018 года был примечателен значительным приростом вакансий: по сравнению с 1 кварталом 2018 года количество вакансий увеличилось на 21,7%. Сравнивая с аналогичным периодом 2017 года, прирост составил 46,0%.

Лидирующие позиции по количеству вакансий занимают профессиональные сферы «Продажи» (26,8% от общего количества вакансий), «Рабочий персонал» (12,0%), «Информационные технологии» (11,7%) и «Транспорт и логистика» (10,7%).

Следует отметить, что в предыдущем квартале на профобласть «Рабочий персонал» приходилось всего 9,4% от общего количества вакансий. В это же время вакансии в ИТ снизили свою долю до 11,7% против 13,2% в 1 квартале 2018 года.

Ситуация на рынке труда со стороны соискателей отмечена увеличением количества ежедневно активных резюме в сравнении со 2 кварталом 2017 года. Прирост составил 9,3%.

Чаще всего во 2 квартале 2018 года работу искали, традиционно, студенты и молодые специалисты, а также представители профессиональных сфер:

- «Продажи»;

- «Транспорт, логистика»;

- «Производство»;

- «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».