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Налоговый вычет на медуслуги вводить не планируется

06.07.2018 10:16 — Разное | БДГ  
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О решении властей не вводить налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов на медуслуги сообщил глава МНС Сергей Наливайко 5 июля на онлайн-конференции.

Ранее от минского союза предпринимателей и работодателей поступало предложение о введении такого налогового вычета. Такое предложение обсуждалось на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, занимающейся вопросами корректировки Налогового кодекса.

По словам министра, мнения по введению вычета были крайне противоречивыми. «На сегодня принято решение не вводить этот вычет», - сказал Наливайко.

Среди причин он назвал неубедительность и слабые агументы инициаторов даной идеи по сравнению с аргуменами оппонентов. Чтобы принять ту или иную точку зрения, нужна веская аргументация. По мнению министра, было бы справедливо повысить стандартные налоовые вычеты для физических лиц.

«Работа ведется с точки зрения упрощения, повышения прозрачности и понятности Налогового кодекса, но почему-то многие забывают жесткое требование президента, чтобы налоговые доходы не снизились», — резюмировал Наливайко.

 
 
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О решении властей не вводить налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов на медуслуги сообщил глава МНС Сергей Наливайко 5 июля на онлайн-конференции.
 
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