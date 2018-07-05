У «Кобрынскага весніка» новые награды! 

Вчера копилка наград редакции газеты «Кобрынскі веснік» пополнилась новыми дипломами.

В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина в торжественной обстановке были вручены награды победителям конкурса среди представителей средств массовой информации области.

В номинации «Возрождение села» победителем стала корреспондент Людмила Пашкович, в номинации «Молодёжные ориентиры» победу одержала Ксения Пальто.

Благодарственное письмо от Брестского областного общественного объединения «Белая Русь» было вручено главному редактору Роману Мельнику за масштабное информационное сопровождение деятельности городских объединений региона.



