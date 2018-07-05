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22 кг рыбы незаконно выловили рыбаки в пойме р. Припять, тем самым нанесли вред окружающей среде в сумме 220 б. в.

06.07.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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22 кг рыбы незаконно выловили рыбаки в пойме р. Припять, тем самым нанесли вред окружающей среде в сумме 220 б. в.
С 22 по 28 июня работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе которых выявлено одно нарушение природоохранного законодательства с признаками уголовно наказуемого деяния.

Рыбу – мешками

27 июня в 06.35 работники инспекции на противопаводковой дамбе в пойме Припяти в урочище Баково остановили двух мужчин. И как оказалось – не зря.

У мужчин при себе был мешок с рыбой. 22 кг 150 граммов весил весь улов. Щуки, плотва, караси, лини, окуни, сазаны находились в мешке в разном количестве.

По виду рыбы работники инспекции увидели, что она была добыта сетями. Уже в ходе разбирательств мужчины рассказали, что ловили с маломерного судна. Применяли запрещенные орудия рыболовства – сети ставные из лески.

Вред, причиненный окружающей среде незаконными действиями, составляет 202 базовых величины – 4949 рублей.

Стоимость незаконно добытой рыбы составляет 10,03 базовой величины — 245 рублей 74 копейки.

В действиях нарушителей усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК Республики Беларусь. Это незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере.

На место вызвана следственно-оперативная группа Столинского РОВД и Столинского районного отдела следственного комитета. С места происшествия изъяты вещественные доказательства: озерно-речная рыба, деревянная лодка кустарного изготовления, два деревянных весла, полимерный мешок белого цвета, одежда и обувь мужчин.

Незаконные орудия добычи рыбы – рыболовные сети – не изымались, так как были затоплены мужчинами по окончании лова рыбы на озере Немецкое.

27 июня Столинским РОСК в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2  ст. 281 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Татьяна СЕГЕН

 

 
 
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  С 22 по 28 июня работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе
 
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