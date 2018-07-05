8 июля  — День работников налоговых органов. Акцент на дистанционном контроле



Анализируя работу налоговой инспекции по Столинскому району, следует отметить, что инспекцией выполняются все задачи, стоящие перед налоговыми органами республики, важнейшая из которых – выполнение доходной части бюджетов всех уровней.

За 5 месяцев текущего года обеспечено выполнение консолидированного бюджета на 107,8 %, сверх плана поступило 1608,2 тыс. руб; республиканского бюджета – на 122,6 %, сверх плана поступило 1125,8 тыс. руб; местного бюджета – на 103,1 %, сверх плана поступило 482,4 тыс. руб. Темп роста налоговых поступлений консолидированного бюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах составил 124,9%, по республиканскому бюджету и местным бюджетам – 198,8 % и 109,4 % соответственно.

В настоящее время работа налоговых органов все больше акцентируется на дистанционном контроле плательщиков. С развитием электронных сервисов и систем уровень вмешательства налоговых органов в работу субъектов хозяйствования постепенно снижается, а сама форма взаимодействия с налогоплательщиками меняется. И тут можно открыто заявить, что сегодня концепцией деятельности налоговых органов является предупредительный характер работы и ориентация плательщиков к добровольному и добросовестному исполнению налоговых обязательств.

В связи с этим особая роль отводится камеральному контролю и, прежде всего, камеральному контролю налога на добавленную стоимость при помощи автоматизированной информационной системы «Учет счетов-фактур». Именно удаленным проверкам, формам контроля, которых плательщик в своей работе никоим образом не ощущает, отводится важная роль в стимулировании предпринимательской деятельности. Мы можем без выхода к субъекту хозяйствования, путем сопоставления и анализа имеющихся у нас сведений о его деятельности, получать точное представление об исполнении им своих налоговых обязательств.

И такая работа дает очень хороший результат. Так, за 5 месяцев текущего года сумма добровольных поступлений налогов от плательщиков, которым направлено 75 уведомлений по результатам камерального контроля, составила 1127,125 тыс. руб., а с учетом предотвращенного возврата налога на добавленную стоимость эта сумма составила 1310,363 тыс. руб.

Особое внимание обращаю на то, что камеральный контроль направлен на упреждение нарушения, предупреждение налогоплательщика об обнаружении у него неточностей. Прежде выявление подобных неточностей стало бы поводом для привлечения к административной ответственности, а сегодня налоговая служба направляет уведомление, субъект откликается, вносит необходимые уточнения в налоговую декларацию.

Создание комфортных условий и среды для добровольного исполнения плательщиками налоговых обязательств достигается решением следующих задач.

Во-первых, за счет развития электронного взаимодействия с плательщиками, в том числе за счет увеличения количества плательщиков, использующих электронные сервисы налоговых органов, расширение спектра электронных услуг, оказываемых плательщиками; совершенствование возможностей функционала «Личный кабинет плательщика». Что касается электронного взаимодействия с плательщиками, то следует отметить, что по состоянию на 28 июня 2018 года декларации в электронном виде в ИМНС по Столинскому району представляли 69,1 % плательщиков от состоящих на учете, в том числе 87,9 % организаций и 62,2 % индивидуальных предпринимателей. Сервис «Личный кабинет плательщика» для взаимодействия с налоговыми органами использовали 63,8 % субъектов хозяйствования от состоящих на учете, в том числе 83,0 % организаций и 56,7 % индивидуальных предпринимателей.

Во-вторых, за счет совершенствования информационно-разъяснительной работы и повышения налоговой культуры населения, в том числе за счет повышения уровня информационной открытости налоговых органов, качества информирования плательщиков; развития оперативного разъяснения норм налогового законодательства посредством расширения услуг контакт-центра Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; оперативного информирования плательщиков: через официальный сайт МНС в сети Интернет.

Уважаемые коллеги и ветераны налоговой службы!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, внутренней твердости и решимости, преодолевать любые трудности, возникающие на пути профессионала.

Особую благодарность хочу выразить в адрес плательщиков, которые добросовестно исполняют обязательства по уплате налогов в бюджет. Спасибо вам за понимание важности государственной задачи, ведь укрепление экономики страны – наше общее дело.

Виталий Вабищевич,

начальник инспекции ИМНС по Столинскому району