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Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу у белорусов
06.07.2018 10:02 — Разное | Ежедневник
фото: gpk.gov.by
Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси.
Как сообщается на сайте Госпогранкомитета, пограничники ежегодно встречаются со схожими ситуациями, когда из-за недействительного документа приходится отменять зарубежную поездку.
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Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси.
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