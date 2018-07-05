Летние месяцы бьют рекорды по числу несостоявшихся поездок за границу у белорусов

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Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси.

Как сообщается на сайте Госпогранкомитета, пограничники ежегодно встречаются со схожими ситуациями, когда из-за недействительного документа приходится отменять зарубежную поездку.



Самое регулярное нарушение – это предъявление владельцем испорченного документа: вырванные или разрисованные страницы, размытые водой надписи, печати и отметки. Кроме того, среди частых причин сорвавшейся поездки из-за документа – истечение срока его действия. Большинство таких паспортов выявляется у молодоженов.



21 недействительный паспорт был выявлен пограничниками только за первые выходные июля. В лидерах снова ветхие документы – 13 случаев. 8 просроченных – после замены фамилии.



Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем – таких более сотни. 80 просроченных, из которых более 30 стали недействительными после перемены фамилии. Около двух десятков паспортов находились в списке утерянных либо украденных документов, информирует Госпогранкомитет.

