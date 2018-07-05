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Молчан избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей

06.07.2018 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Молчан избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей
Фото из открытых источников

На внеочередном заседании Генеральной ассамблеи и Президиума Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), недавно завершившейся в Москве, были приняты важные организационные решения.

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Единогласно генеральным секретарем Конфедерации был переизбран Андрей Кричевский, генеральный директор Российского союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), председатель совета директоров Российского авторского общества (РАО).

Президентом Конфедерации был избран Олег Молчан – композитор, автор песен  группы «Песняры» и других популярных исполнителей и коллективов.

«Я занимаюсь авторским правом давно, мне не привыкать. Я был первым автором в Республике Беларусь, кто выиграл в суде дело против недобросовестного использования объектов авторского права – переработки музыкального произведения, – отметил Олег МОЛЧАН. – Приоритетной задачей я вижу развитие информационного сотрудничества с представителями национальных сфер интеллектуальной собственности – нужно оповестить, рассказать о себе, заинтересовать своей организацией и вводить проактивных представителей профильного сообщества в поле деятельности. Второе – это практическая работа: необходимо привлекать лучших представителей, национальных экспертов к выполнению общих задач и целей, которые ЕАКОП ставит перед собой».

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Президент Конфедерации добавил, что его деятельность на новой должности будет направлена на расширение территориального присутствия ЕАКОП и усовершенствование механизмов, позволяющих обеспечить увеличение сборов и выплат организациями – членами Конфедерации.

Кроме того, участники Ассамблеи переизбрали состав Президиума Конфедерации из представителей шести стран – участников ЕАКОП – России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Республики Кыргызстан и Казахстана. Беларусь в президиуме помимо Олега Молчана представляет заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

СПРАВКА «АиФ»

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

С апреля 2018 года ЕАКОП – член международной организации «Ассамблея народов Евразии», которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

В июне этого года Конфедерация стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC), объединяющей 239 организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из 121 страны мира.

 
 
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Композитор, автор песен группы «Песняры» и других популярных исполнителей и коллективов Олег Молчан избран президентом Евразийской конфедерации обществ...
 
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