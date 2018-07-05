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Более 200 белорусов не выпустили за границу из-за недействительных паспортов
Остались без отдыха по собственной невнимательности. С начала туристического сезона белорусы предъявили на границе более 200 недействительных паспортов.
Причины, по которым документ отказались принять, абсолютно разные, но во всех случаях это стало поводом, достаточным для отмены поездки.
Не реже проблемы возникают и при пересечении границы с детьми. Только за месяц – около 20-ти случаев. Чтобы путешествие не закончилось, так и не успев начаться, лучше заранее ознакомиться с правилами. Они есть на сайте Госпогранкомитета.
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Остались без отдыха по собственной невнимательности. С начала туристического сезона белорусы предъявили на границе более 200 недействительных паспортов.
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