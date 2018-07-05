"Без тостов и скучного застолья в ресторане". Как мичнане отпраздновали свадьбу на велосипедах

Полгода назад Алексей Терехов и Татьяна Подшивалова познакомились на велопрогулке по Минску. А в июле пара сыграла нестандартную велосвадьбу — без смокинга и пышного платья в пол, зато с гостями на велосипедах и барбекю под проливным дождем. GO.TUT.BY узнал, чем влюбленным запомнилась спортивная свадьба.



Фото из личного архива героев

«Сразу решили: никаких тостов и скучного застолья в ресторане»

Алексей и Татьяна познакомились в январе 2018-го. На Старый Новый год молодой человек разместил «ВКонтакте» предложение всем желающим присоединиться к зимней велопрогулке. Несмотря на минус восемь градусов, набралось 13 авантюристов. Среди них была и будущая жена Алексея — Таня.

— Так мы познакомились. Вскоре начали встречаться, а ближе к лету стали планировать свадьбу, — вспоминает Алексей. — Захотели отметить ее нестандартно: организовать небольшой и веселый праздник для ребят, близких нам по духу. Сразу решили, что не будет никаких тостов и скучного двухдневного застолья в ресторане.



Фото из личного архива героев

15 июня влюбленные официально расписались в загсе. А дальше отошли от классических представлений о свадьбе.

— В восемь утра мы пришли в загс, а через полчаса уже отправились из Минска в аэропорт «Внуково» в свадебное путешествие. В общем, даже нашу регистрацию сложно назвать традиционной церемонией, — смеется Алексей. — За две недели посетили с женой Краснодар, Сочи, Ужгород, Львов — и вернулись в Минск отметить свадьбу с ребятами из велосипедного общества.



Фото из личного архива героев

Пара не стала бронировать кафе и составлять список гостей. Вместо этого они предложили всем белорусским велолюбителям встретиться во дворике Минского велосипедного общества и повеселиться на нестандартной свадьбе. Никаких подарков не требовалось, единственное условие для потенциальных гостей — иметь при себе велосипед.

«Взяли 10 килограмм мяса и поехали веселиться до поздней ночи»

На вопрос, откуда взялась идея организовать вечеринку на велосипедах, Алексей отвечает:

— Мы не хотели быть в роли клоунов и несколько часов развлекать в ресторане гостей. Родители такой план поддержали. Таким образом мы избавили их от лишней головной и организационной боли и устроили всем веселый праздник.



Фото из личного архива героев

— Велосвадьба — Лешина идея, — подчеркивает Татьяна. — Когда он предложил собрать друзей и незнакомых на совместный праздник, я сразу согласилась. Другие варианты даже не рассматривали.

Молодожены уверяют, что спланировали велосвадьбу не ради экономии на пышном торжестве.

— Нас не сильно интересовали затраты. Можно было устроить свадьбу, которая окупилась бы подарками. Но у нас стояла другая цель — порадовать себя и друзей.

Дресс-код для гостей жених и невеста не предлагали, сами нарядились в вышиванки.



Фото из личного архива героев

— Не раздумывая, я пожертвовала платьем в пол и за ночь сшила себе юбку из фатина, — смеется Татьяна. — Поначалу планировала надеть что-то спортивное, но потом нашла универсальный вариант: пышная юбка, а под ней — удобные спортивные лосины.

Велосвадьба прошла под проливным дождем и при не совсем летней температуре +13.

— Нетипичная погода для июля. Но говорят, что дождь на свадьбу — хорошая примета.



Фото из личного архива героев

На велопразднование, куда звали всех, в итоге пришло около 20 гостей: друзья пары, волонтеры Минского велосипедного общества и несколько новых лиц.

— Прокатились на площадь Якуба Коласа, в парк Горького и на площадь Победы, — описывает маршрут Алексей. — А потом взяли 10 килограмм мяса для шашлыка, овощи, фрукты, соки с чаем и вернулись во дворик велосипедного общества веселиться до поздней ночи. Гости оказались очень организованными: одни — мастерили шатер, другие — разводили костер и жарили мясо, третьи — просто отдыхали.

«На регистрации у невесты спросили, готова ли она всю жизнь вдыхать запахи велосмазки»

Представители Минского велообщества устроили для молодоженов сюрприз — выкуп и импровизированную регистрацию.

— Например, у невесты спросили, готова ли она всю жизнь вдыхать запахи велосмазки.

— А я точно помню, что Леше задали вопрос, готов ли он всю жизнь развешивать на просушку мои спортивные майки и возить в велопоходы в два раза больше вещей, — улыбается Таня.



Фото из личного архива героев

После церемонии молодым выдали свидетельство первой велосемьи в Беларуси. Теперь пара смело называет велосипед символом их любовной истории и однозначно — самым главным в семье транспортом.

— Так передвигаться по Минску намного удобнее, бюджетнее и быстрее, — говорит Алексей.

— А план на ближайшее время — велосипедный тур по костелам Беларуси, — дополняет мужа Татьяна. — Хочется посмотреть страну. Да и вообще, это ведь наше первое совместное лето, когда можно на любимом транспорте выбраться с палатками на природу.