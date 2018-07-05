В Буда-Кошелевском районе Nissan столкнулся с МАЗом, погибли два человека

В Буда-Кошелевском районе произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика, погибли двое. Подробности сообщили в МВД.

Трагедия случилась в 4 утра 5 июля на трассе недалеко от деревни Дербичи Буда-Кошелевского района.

38-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом. Он погиб на месте. Его пассажиры — 48-летний мужчина и 49-летняя женщина — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где через час женщина умерла.