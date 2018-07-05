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Девушка стала «живой Барби», потратив на пластику 40 тысяч долларов

06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько зависимы от ножа хирурга, что перестают быть похожими на реального человека. Вот и архитектор из Польши спустила десятки тысяч долларов на пластику и стала первой в стране живой Барби.

 
 
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На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько...
 
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