На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько зависимы от ножа хирурга, что перестают быть похожими на реального человека. Вот и архитектор из Польши спустила десятки тысяч долларов на пластику и стала первой в стране живой Барби.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девушка стала «живой Барби», потратив на пластику 40 тысяч долларов На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько...