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Девушка стала «живой Барби», потратив на пластику 40 тысяч долларов
06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько зависимы от ножа хирурга, что перестают быть похожими на реального человека. Вот и архитектор из Польши спустила десятки тысяч долларов на пластику и стала первой в стране живой Барби.
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На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько...
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