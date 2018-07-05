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Самые загадочные острова нашей планеты
06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
В 1704 году шотландский моряк Александр Селькирк по собственному требованию был высажен на острове Мас-а-Тьерра. На нем он прожил следующие 4 года, а его история легла в основу романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Реши вы сейчас последовать примеру моряка и уединиться на острове, придется серьезно поднапрячься в поисках подобной суши: с 1877 года на острове Мас-а-тьерра начали постоянно проживать люди, а после того как в 1966 году его переименовали в остров Робинзон-Крузо, на него ринулись полчища туристов.
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В 1704 году шотландский моряк Александр Селькирк по собственному требованию был высажен на острове Мас-а-Тьерра. На нем он прожил следующие 4 года, а его история легла...
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