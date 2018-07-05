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10 хитростей для экономии бензина
06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Несмотря на все выгоды, которые мы получаем, владея транспортным средством, уход за ним требует немалых вложений. Отдельной статьей расходов здесь являются неоправданно высокие траты на топливо.
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Несмотря на все выгоды, которые мы получаем, владея транспортным средством, уход за ним требует немалых вложений. Отдельной статьей расходов здесь являются...
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