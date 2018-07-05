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Любопытное про Wi-Fi
06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Многие из нас уже привыкли к беспроводной сети, как будто она всегда окутывала мир и позволяла зайти в Интернет, имея лишь небольшое устройство связи (планшет, нетбук, смартфон). Однако Wi-Fi появился не так давно, и хотя он существенно упрощает жизнь современного человека, есть некоторые факты, о которых многие не знают…
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Многие из нас уже привыкли к беспроводной сети, как будто она всегда окутывала мир и позволяла зайти в Интернет, имея лишь небольшое устройство связи (планшет,...
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