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Любопытное про Wi-Fi

06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Многие из нас уже привыкли к беспроводной сети, как будто она всегда окутывала мир и позволяла зайти в Интернет, имея лишь небольшое устройство связи (планшет, нетбук, смартфон). Однако Wi-Fi появился не так давно, и хотя он существенно упрощает жизнь современного человека, есть некоторые факты, о которых многие не знают…
Wi-Fi впервые появился на Гавайях. ALOHAnet была но­ва­тор­ской ком­пью­тер­ной се­те­вой си­сте­мой, раз­ра­бо­тан­ной в Га­вай­ском уни­вер­си­те­те. Она обес­пе­чи­ла первую пуб­лич­ную де­мон­стра­цию бес­про­вод­ной пе­ре­да­чи па­кет­ных дан­ных. Это про­изо­шло в 1971 году. И лишь через 20 лет кор­по­ра­ции NCR и AT&T изоб­ре­ли тех­но­ло­гию WaveLAN, счи­та­ю­щу­ю­ся на­сто­я­щим пред­ше­ствен­ни­ком Wi-Fi. Затем в 1997-м была вы­пу­ще­на пер­вая вер­сия бес­про­вод­но­го про­то­ко­ла IEEE 802.11.
А в далеком 1991 году компания At&t выпустила на рынок первые устройства для беспроводной передачи данных на радиочастоте 2.4gHz. Тогда этот стандарт носил имя WaveLan. Он мог обеспечить передачу данных на скоростях от 1 до 2 мегабит в секунду.

 
 
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Многие из нас уже привыкли к беспроводной сети, как будто она всегда окутывала мир и позволяла зайти в Интернет, имея лишь небольшое устройство связи (планшет,...
 
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