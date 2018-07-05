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3 действенных совета, как спасти капусту от вредителей
06.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Советы опытных дачников
Совет 1: Боремся с вредителями растений с помощью уксуса
Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Однажды одна женщина рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и опрыснули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки* Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова* Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
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Советы опытных дачников Совет 1: Боремся с вредителями растений с помощью уксуса Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не...
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