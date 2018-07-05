3 действенных совета, как спасти капусту от вредителей

Советы опытных дачников

Совет 1: Боремся с вредителями растений с помощью уксуса

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Однажды одна женщина рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и опрыс­нули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки* Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова* Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.