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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга

06.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга

6 июля (пятница) 2018 года

18.00 - Вечер чествования ветеранов труда, чествование трудовой династии, ДКМ. Фотовыставка «Нам покоряется сталь!», ДКМ.


6 -7 июля (пятница, суббота) 

Международная научно-техническая конференция «Металл-2018» (по отдельной программе).


8 июля (воскресенье) 

09.00 - XXIX международный легкоатлетический пробег, старт и финиш площадка возле ДКМ.


13 июля (пятница) 

16.00 Церемония награждения передовиков производства, занесенных на заводскую Доску Почета, ДКМ.

Фотовыставка «Металлургия: пространство героя!», ДКМ.

Выставка наград и достижений предприятия за 2017-2018г.г.

17.00 Вечер, посвященный Дню металлурга, ДКМ в программе:

  • чествование передовиков производства, занесенных в заводскую Книгу Почета;
  • награждение Почетными грамотами работников завода;
  • праздничный концерт творческих коллективов ДКМ.


14 июля (суббота) 

07.00 - 08.30 - Акция «Утро праздничного дня», праздничные фанфары духового оркестра ДКМ в заводских микрорайонах.

08.50 - 09.00 - Молодежный велопарад (с флагами БМЗ и передачей эстафетных палочек стартующим участникам эстафеты).

09.00 - 09.50 - Легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», бульвар Металлургов.

09.00 - 10.00 - Фотовыставка «Спорт - стиль жизни».

10.00 - 10.30 - «Первый навсегда», церемония возложения цветов к мемориальной доске им. Д.Л. Акопова, микр. 16, дом 2

10.30 - 11.00 - Торжественное открытие праздничных мероприятий, в парке «Пять стихий», флешмоб творческих коллективов ДКМ, площадка возле ДКМ.

11.00 - 14.00 - Развлекательно-игровая программа «Семейный парад», парк «Пять стихий»:

  • концерт творческих коллективов ДКМ;
  • организация выставки детского творчества;
  • работа детских аниматоров;
  • организация спортивных конкурсов и соревнований (по стритболу, конкурс штрафных бросков, трехочковых бросков);
  • показательные выступления воспитанников секций СДЮСШОР;
  • подведение итогов фотоконкурса газеты «Металлург» «Самый яркий день»;
  • выставка «Музей под открытым небом»;
  • праздничная торговля на площадке возле магазина «Соседи».

18.00 - 22.45 Праздничный концерт мастеров искусств Республики Беларусь.

Поздравление генерального директора ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», площадь возле ДКМ.

22.45-23.00 Акция «Споем гимн завода вместе», праздничный салют, площадь возле ДКМ.


15 июля (воскресенье) 2018 года

17.00 - 19.00 Музыкально-развлекательная программа «Празднуем вместе» (выступление творческих коллективов ДКМ), площадка ДКМ.

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6 июля (пятница) 2018 года 18.00 - Вечер чествования ветеранов труда, чествование трудовой династии, ДКМ. Фотовыставка «Нам покоряется сталь!», ДКМ. 6 -7 июля...
 
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