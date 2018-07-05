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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга
06.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
6 июля (пятница) 2018 года
18.00 - Вечер чествования ветеранов труда, чествование трудовой династии, ДКМ. Фотовыставка «Нам покоряется сталь!», ДКМ.
6 -7 июля (пятница, суббота)
Международная научно-техническая конференция «Металл-2018» (по отдельной программе).
8 июля (воскресенье)
09.00 - XXIX международный легкоатлетический пробег, старт и финиш площадка возле ДКМ.
13 июля (пятница)
16.00 Церемония награждения передовиков производства, занесенных на заводскую Доску Почета, ДКМ.
Фотовыставка «Металлургия: пространство героя!», ДКМ.
Выставка наград и достижений предприятия за 2017-2018г.г.
17.00 Вечер, посвященный Дню металлурга, ДКМ в программе:
14 июля (суббота)
07.00 - 08.30 - Акция «Утро праздничного дня», праздничные фанфары духового оркестра ДКМ в заводских микрорайонах.
08.50 - 09.00 - Молодежный велопарад (с флагами БМЗ и передачей эстафетных палочек стартующим участникам эстафеты).
09.00 - 09.50 - Легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», бульвар Металлургов.
09.00 - 10.00 - Фотовыставка «Спорт - стиль жизни».
10.00 - 10.30 - «Первый навсегда», церемония возложения цветов к мемориальной доске им. Д.Л. Акопова, микр. 16, дом 2
10.30 - 11.00 - Торжественное открытие праздничных мероприятий, в парке «Пять стихий», флешмоб творческих коллективов ДКМ, площадка возле ДКМ.
11.00 - 14.00 - Развлекательно-игровая программа «Семейный парад», парк «Пять стихий»:
18.00 - 22.45 Праздничный концерт мастеров искусств Республики Беларусь.
Поздравление генерального директора ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», площадь возле ДКМ.
22.45-23.00 Акция «Споем гимн завода вместе», праздничный салют, площадь возле ДКМ.
15 июля (воскресенье) 2018 года
17.00 - 19.00 Музыкально-развлекательная программа «Празднуем вместе» (выступление творческих коллективов ДКМ), площадка ДКМ.
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6 июля (пятница) 2018 года 18.00 - Вечер чествования ветеранов труда, чествование трудовой династии, ДКМ. Фотовыставка «Нам покоряется сталь!», ДКМ. 6 -7 июля...
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