Одним из самых ярких и зрелищных событий в эфире теле- и радиоканалов Белтелерадиокомпании этим летом станет XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

В частности, церемонию торжественного открытия фестиваля "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут транслировать 12 июля в 22.00, 16 июля в это же время - церемонию закрытия. Также телеканалы покажут в прямом эфире первый и второй день XXVІІ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".

"Беларусь 3" покажет XVI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2018", гала-концерт International Voice in Vitebsk, концертную программу "Золотой хит", специальными гостями которой станут Natalia Oreiro и Arilena Ara. На этом же телеканале 18 июля можно будет увидеть юбилейный концерт Александра Морозова. К 70-летию композитора и 50-летию его творческой деятельности артисты из разных стран исполнят известные хиты маэстро в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

"Традиционно Белтелерадиокомпания проведет запись лучших концертных программ для дальнейшего использования в теле- и радиоэфире своих каналов, а также для обмена видео- и аудиоматериалами с зарубежными партнерами и коллегами. Для этого в Витебске под руководством Генерального продюсерского центра медиахолдинга будет работать команда первоклассных специалистов, новейшее видеооборудование и самая современная телевизионная техника", - отметили в пресс-службе.

Широко освещать витебский форум будет Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании: следить за событиями фестиваля можно будет в новостных выпусках, программах "Панорама" и "Главный эфир" на "Беларусь 1". Материалы о культурном форуме и эксклюзивные интервью будут представлены в программе "Добрай раніцы, Беларусь!". С 10 июля будут выходить дневники фестиваля "Базарные истории".

Благодаря трансляциям в эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24" концерты "Славянского базара" смогут увидеть жители разных уголков планеты. Следить за концертными программами фестиваля можно будет и с помощью онлайн-трансляций на сайте Белтелерадиокомпании и в официальном сообществе телеканала "Беларусь 1" в соцсетях.

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