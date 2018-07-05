|
В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок
06.07.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
По ее словам, по всей стране — начиная от центральных районных больниц и заканчивая головным учреждением — созданы условия для благоприятного, безопасного и комфортного материнства. Среди прочих возможностей — партнерские роды, когда во время этого процесса может присутствовать будущий отец, бабушка, сестра или другой человек, которому женщина доверяет. Для мам, которые родили в День Независимости, сегодня республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит акцию «Белая Русь — с любовью к детям». В каждом регионе страны члены правительства, парламентарии, главы администраций районов, руководство организационных структур «Белой Руси» поздравляют и вручают подарки молодым мамам. Поздравляя матерей в РНПЦ «Мать и дитя», председатель объединения Геннадий Давыдько отметил: «Родить в День Независимости — счастливое совпадение. Эти дети будут отмечать свой день рождения вместе с главным праздником страны. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты, члены „Белой Руси“ в будущем».
У Анастасии Корзюк 3 июля родился мальчик Михаил. «Я очень ждала малыша, это долгожданный ребенок. За последние пять лет в нашей семье появилось трое детей, и все они были рождены в этом центре. Здесь обволакивают любовью, заботой и помогают маленьким белорусам появляться на свет. В центре работают профессионалы. Здесь созданы комфортные условия, чтобы женщины рожали, чтобы мамы были счастливы, а детки здоровы», — сказала она. Женщина очень счастлива, что ее дети родились в Беларуси — стране, в которой хочется жить, рожать и воспитывать детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок, больше всего малышей появилось на свет в Минской области — 35, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)