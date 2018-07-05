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В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок

06.07.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок
В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок, больше всего малышей появилось на свет в Минской области — 35, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Нагибович.

По ее словам, по всей стране — начиная от центральных районных больниц и заканчивая головным учреждением — созданы условия для благоприятного, безопасного и комфортного материнства. Среди прочих возможностей — партнерские роды, когда во время этого процесса может присутствовать будущий отец, бабушка, сестра или другой человек, которому женщина доверяет. Для мам, которые родили в День Независимости, сегодня республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит акцию «Белая Русь — с любовью к детям». В каждом регионе страны члены правительства, парламентарии, главы администраций районов, руководство организационных структур «Белой Руси» поздравляют и вручают подарки молодым мамам. Поздравляя матерей в РНПЦ «Мать и дитя», председатель объединения Геннадий Давыдько отметил: «Родить в День Независимости — счастливое совпадение. Эти дети будут отмечать свой день рождения вместе с главным праздником страны. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты, члены „Белой Руси“ в будущем».


В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок
«Здорово, что моя Екатерина родилась именно в этот день, потому что он особенный и очень значимый для республики, — отметила Ольга Шклянник, которая уже второй раз стала мамой. — Очень хочется, чтобы наши детки росли такими же независимыми и счастливыми. Эмоции, которые я испытываю, словами очень сложно описать. Это счастье». По словам женщины, социальная направленность государства — большое благо для его жителей, в Беларуси умеют поддерживать людей не только при каких-то глобальных проблемах, но и в маленьких житейских радостях.

У Анастасии Корзюк 3 июля родился мальчик Михаил. «Я очень ждала малыша, это долгожданный ребенок. За последние пять лет в нашей семье появилось трое детей, и все они были рождены в этом центре. Здесь обволакивают любовью, заботой и помогают маленьким белорусам появляться на свет. В центре работают профессионалы. Здесь созданы комфортные условия, чтобы женщины рожали, чтобы мамы были счастливы, а детки здоровы», — сказала она. Женщина очень счастлива, что ее дети родились в Беларуси — стране, в которой хочется жить, рожать и воспитывать детей.

 
 
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В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок, больше всего малышей появилось на свет в Минской области — 35, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
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