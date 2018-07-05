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Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево
06.07.2018 10:41 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла сегодня около 4.00 у деревни Дербичи.
Около 04:00 у деревни Дербичи житель Могилевского района за рулем легкового Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ, пишет
Водитель легковушки погиб на месте, а ехавшие с ним жители Кричева - мужчина и женщина - были госпитализированы. В больнице пассажирка умерла.
По факту ДТП ведется проверка.
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По факту ДТП ведется проверка.
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