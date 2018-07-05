Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево

Авария произошла сегодня около 4.00 у деревни Дербичи.

Около 04:00 у деревни Дербичи житель Могилевского района за рулем легкового Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ, пишет БЕЛТА.

Водитель легковушки погиб на месте, а ехавшие с ним жители Кричева - мужчина и женщина - были госпитализированы. В больнице пассажирка умерла.

По факту ДТП ведется проверка.