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Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево

06.07.2018 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево
Фото из открытых источников

Авария произошла сегодня около 4.00 у деревни Дербичи.

Около 04:00 у деревни Дербичи житель Могилевского района за рулем легкового Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ, пишет БЕЛТА.

Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе

Водитель легковушки погиб на месте, а ехавшие с ним жители Кричева - мужчина и женщина - были госпитализированы. В больнице пассажирка умерла.

По факту ДТП ведется проверка.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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