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Купание в запрещённых местах влечёт наложение штрафа

06.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Купание в запрещённых местах влечёт наложение штрафа

Во вторник в первой половине дня на озере Колодном в полутора метрах от берега было найдено тело утонувшего мужчины. Известно, что накануне вечером ветковчанин отдыхал у водоёма в компании друзей. Когда и почему произошла трагедия — выясняют сотрудники правоохранительных органов. Тем временем работники Ветковского ОСВОДа вместе с представителями МЧС и районного отдела милиции отправились с профилактическими беседами в трудовые коллективы. Одна из последних таких встреч состоялась 27 июня в Гомельском производственном управлении Ветковского района газоснабжения.

Предметной базы для диалога спасателям долго искать не пришлось. Несчастный случай, который имел место накануне, учит многому. В первую очередь, нельзя пренебрегать запретом отдыхать на диких пляжах: всем известно, что на Колодном купание запрещено.

Напомнили спасатели и о том, что купание в запрещённых местах, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых величин. А также отметили, что алкоголь — не самый надёжный компаньон для отдыха у воды. И для пущей надёжности провели мастер-класс по спасению утопающего.

Подготовлено по материалам Ветковского РОЧС.

 
 
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Во вторник в первой половине дня на озере Колодном в полутора метрах от берега было найдено тело утонувшего мужчины. Известно, что накануне вечером ветковчанин...
 
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