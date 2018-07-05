|Все новости
||
|Новости Экономики
||
|Новости Общества
||
|Новости Политики
||
|Разное
||
|ИноСМИ
||
|Новости Спорта
||
|Новости Мира
||
|ЧП
||
|Калейдоскоп
||
|Еще
|Все новости
||
|Flytothesky
||
|Mir24.TV Belarus
||
|БелТА
||
|Ежедневник
||
|БДГ
||
|Tut.by
||
|БT
||
|ОНТ
||
|IT.Tut.by
||
|Bybanner
||
|Аргументы и факты
||
|Еще
|Сейчас
||
|Сегодня
||
|Вчера
||
|За неделю
||
||
|Все газеты
||
|Свободные новости плюс
||
|Республика
||
|Звязда
||
|Народная газета
||
|7 Дней
||
|Знамя Юности
||
|Белорусская Нива
||
|Прессбол
||
|Еще
|
Купание в запрещённых местах влечёт наложение штрафа
06.07.2018 — Разное | Новости Ветки
Во вторник в первой половине дня на озере Колодном в полутора метрах от берега было найдено тело утонувшего мужчины. Известно, что накануне вечером ветковчанин отдыхал у водоёма в компании друзей. Когда и почему произошла трагедия — выясняют сотрудники правоохранительных органов. Тем временем работники Ветковского ОСВОДа вместе с представителями МЧС и районного отдела милиции отправились с профилактическими беседами в трудовые коллективы. Одна из последних таких встреч состоялась 27 июня в Гомельском производственном управлении Ветковского района газоснабжения.
Предметной базы для диалога спасателям долго искать не пришлось. Несчастный случай, который имел место накануне, учит многому. В первую очередь, нельзя пренебрегать запретом отдыхать на диких пляжах: всем известно, что на Колодном купание запрещено.
Напомнили спасатели и о том, что купание в запрещённых местах, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых величин. А также отметили, что алкоголь — не самый надёжный компаньон для отдыха у воды. И для пущей надёжности провели мастер-класс по спасению утопающего.
Подготовлено по материалам Ветковского РОЧС.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by