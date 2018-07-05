Купание в запрещённых местах влечёт наложение штрафа





Во вторник в первой половине дня на озере Колодном в полутора метрах от берега было найдено тело утонувшего мужчины. Известно, что накануне вечером ветковчанин отдыхал у водоёма в компании друзей. Когда и почему произошла трагедия — выясняют сотрудники правоохранительных органов. Тем временем работники Ветковского ОСВОДа вместе с представителями МЧС и районного отдела милиции отправились с профилактическими беседами в трудовые коллективы. Одна из последних таких встреч состоялась 27 июня в Гомельском производственном управлении Ветковского района газоснабжения.

Предметной базы для диалога спасателям долго искать не пришлось. Несчастный случай, который имел место накануне, учит многому. В первую очередь, нельзя пренебрегать запретом отдыхать на диких пляжах: всем известно, что на Колодном купание запрещено.

Напомнили спасатели и о том, что купание в запрещённых местах, согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых величин. А также отметили, что алкоголь — не самый надёжный компаньон для отдыха у воды. И для пущей надёжности провели мастер-класс по спасению утопающего.

Подготовлено по материалам Ветковского РОЧС.