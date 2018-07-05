Защитник Родины майор Скачинский





Как любой мальчишка в юном возрасте, Артём Скачинский любил играть в войнушку, возиться с танчиками и стрелять из пластмассовых пистолетов. Позже был впечатлён огромными боевыми машинами, с интересом смотрел легендарные фильмы про войну, слушал истории орденоносных ветеранов про ратные подвиги, расспрашивал служивых про армейские будни. Иными словами — примерял образ солдата на себя.

Со временем детские забавы ушли, но появилась вполне осознанная и очень желанная мечта стать военным. Молодого человека впечатляла строгая выправка людей в форме. Но ещё больше — причастность к великому и важному делу — быть защитником Отечества. Для ветковского парня это звучало гордо. Так крепла вера, что, только будучи военным, он сможет наиболее полно реализовать себя.

Артём Скачинский поступил в Военную академию Республики Беларусь. С 2006 по 2011 год обучался на общевойсковом факультете по специальности «эксплуатация наземных систем вооружения». Физически подготовленному, дисциплинированному, грамотному, общительному, доброжелательному юноше учёба не доставила много хлопот. Интерес к военному делу лишь окреп.

По выпуску проходил службу в 120-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых Сил Республики Беларусь в городе Минске в должности помощника начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения. А с 2015 года Артём Сергеевич служит в должности командира трубопроводного батальона в населённом пункте Красный Берег Жлобинского района.

— Армия требует от воина стойкости, выносливости, самостоятельности, умения принимать решения. Здесь будет комфортно тем, кто сам настроен воспитывать в себе эти качества. Заставить человека измениться невозможно, — считает А. Скачинский. — Боевой дух человека во многом зависит от его воспитания, тех моральных ценностей, которые он сформировал в себе, живя в гражданском обществе. Молодым людям — будущим защитникам Отечества — пожелаю смелости, решительности, уверенности в себе, целеустремлённости. Все трудности можно преодолеть. И, как сказал мой отец, если не можешь изменить ситуацию, измени подход к ней.

Не так давно на кителе Артёма Скачинского появились майорские погоны. Очередное воинское звание ему было присвоено досрочно в порядке поощрения «как образцово исполняющему воинский долг, добившемуся по итогам учебного года высоких показателей в боевой подготовке, укреплении воинской дисциплины, овладении сложной военной техникой и вооружением».

Надо сказать, что сегодня в семействе Скачинских три офицера и все три — в звании майора. Старший брат Алексей после окончания юридического факультета свой трудовой путь связал с силовыми ведомствами. Отец, Сергей Леонидович, руководит домом-интернатом для престарелых и инвалидов “Шубино” и является майором запаса Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Наталья АЛЕШКЕВИЧ.