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С начала года смотровыми комиссиями Ветковского района обследовано 2247 домовладений

06.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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С начала года смотровыми комиссиями Ветковского района обследовано 2247 домовладений

Такую информацию предоставили в Ветковском районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе завершили первичное обследование домовладений «группы риска» комиссии Светиловичского сельисполкома и районного исполнительного комитета. В Даниловичах и Присно с этой задачей справились немного раньше.

В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается у комиссии КЖУП «Ветковское». Остаются необследованными (по состоянию на 25 июня) 63 домовладения. Как пояснил первый заместитель начальника Ветковского РОЧС Сергей Малашенко, сроки затянулись по объективным причинам. В ближайшее время темпы работы будут увеличены. К примеру, в Неглюбке, чтобы наверстать упущенное, смотровая дважды на прошлой неделе выходила «на маршрут», обследовано было 28 усадеб.

Что касается нарушений, выявленных в ходе осмотров домов, то абсолютное большинство — 151 — касается печного отопления. На прошлой неделе, под критику попали ещё 7 печек. Нарушения исправляют практически сразу. Открытым остаётся вопрос по 4 домам. Но сроки, которые комиссия отводит на устранение недочётов, пока не вышли. Постепенно продвигается работа и по оборудованию домов автономными пожарными извещателями. В настоящее время есть необходимость в 448 единицах оборудования. Потребность удовлетворена на 63%. Боле того, на встречах с трудовыми коллективами, на сельских сходах сотрудники МЧС в обязательном порядке проводят профработу по роли АПИ в сохранности человеческой жизни. Всего же профилактической работой с начла года охвачено 3,5 тысячи человек, или пятая часть населения района.

Анна КОДОЛОВА.

 
 
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Такую информацию предоставили в Ветковском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. На прошлой неделе завершили первичное обследование домовладений...
 
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