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Серия взрывов на заводе по производству фейерверков в Мексике: 24 человека погибли

06.07.2018 11:00 — Разное | ОНТ  
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Большое количество погибших и в Мексике. На заводе по производству фейерверков произошла серия взрывов.

К этому часу известно о 24-х жертвах. Около 50-ти человек ранены. Среди погибших – пожарные и полицейские, которые приехали к месту ЧП после первого взрыва и попали под удар второго. По предварительным данным, на предприятии не соблюдались правила пожарной безопасности. 

 
 
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​Большое количество погибших и в Мексике. На заводе по производству фейерверков произошла серия взрывов.
 
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