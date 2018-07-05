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Серия взрывов на заводе по производству фейерверков в Мексике: 24 человека погибли
Большое количество погибших и в Мексике. На заводе по производству фейерверков произошла серия взрывов.
К этому часу известно о 24-х жертвах. Около 50-ти человек ранены. Среди погибших – пожарные и полицейские, которые приехали к месту ЧП после первого взрыва и попали под удар второго. По предварительным данным, на предприятии не соблюдались правила пожарной безопасности.
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Большое количество погибших и в Мексике. На заводе по производству фейерверков произошла серия взрывов.
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