Расследование дела о детях, погибших под завалами недостроя в Могилеве, завершено

Расследование уголовного дела по факту гибели малолетних детей в результате обрушения железобетонного перекрытия в недостроенном здании Могилева завершено.

Об этом сообщает УСК по Могилевской области.

Напомним, 1 ноября погиб под обрушившейся плитой перекрытия в Могилеве 9-летний мальчик. Еще один мальчик в тяжелейшем состоянии был госпитализирован с тяжелейшими увечьями, третий мальчик побежал звать на помощь.

Известно, что мальчику была сделана сложнейшая 6-часовая операция, однако в понедельник, 13 ноября, он умер .

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности) в отношении 43-летнего жителя Могилева, который на указанном земельном участке без соответствующего разрешения самовольно строил дом.

По результатам предварительного расследования отмечено, что мужчина в сложившейся ситуации не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствий в виде смерти граждан по причине аварийного состояния объекта. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.

По факту гибели 9-летнего ребенка и причинения увечий по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Служебная халатность» были возбуждены два уголовных дела . По словам Оксаны Соленюк, в служебной халатности обвиняются чиновники горисполкома Могилева.

В отношении незавершенного строительством дома должностными лицами Могилевского городского исполнительного комитета вследствие халатности не было своевременно принято решение о сносе постройки.

В результате получены данные о том, что 46-летний житель Могилева, работая в должности главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома, а затем заместителя начальника и начальника вышеуказанного управления, не исполнил надлежащим образом служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть двух малолетних.