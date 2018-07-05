Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

В торжественной обстановке погоны генерал-майора получили заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил - начальник штаба вооружения Андрей Федин, первый замначальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Александр Панферов и начальник Минского суворовского училища Александр Науменко.



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Александр Лукашенко вручает погоны генерал-майора милиции начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко



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Александр Лукашенко вручает погоны генерал-майора заместителю начальника вооружения Вооруженных Сил - начальнику штаба вооружения Андрею Федину



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Александр Лукашенко вручает погоны генерал-майора первому заместителю начальника тыла Вооруженных Сил - начальнику штаба тыла Александру Панферову



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Александр Лукашенко вручает погоны генерал-майора начальнику Минского суворовского училища Александру Науменко

Погоны генерал-майора милиции были вручены начальнику УВД Витебского облисполкома Ивану Кубракову и начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко. Звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку.



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Александр Лукашенко вручает погоны генерал-майора милиции начальнику УВД Витебского облисполкома Ивану Кубракову



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56995.php

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Звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников высших военных учебных заведений - факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии, Академии МВД, Института национальной безопасности, а также некоторых военных вузов России. За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга лучшим из военнослужащих объявлена Благодарность Президента.

Александр Лукашенко поздравил офицеров с успешным окончанием учебы и с присвоением генеральских званий. "Защита Родины - это нелегкий, но благородный труд. Белорусский народ верит в вас, рассчитывает на вашу ответственность и высокий профессионализм. Вы должны оправдать это доверие и достойно выполнить возложенные задачи на вашем следующем служебном этапе", - подчеркнул глава государства.



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Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, заметил Президент. Это люди, посвятившие всю свою жизнь защите Отечества. Им предстоит решать сложные и ответственные задачи по обеспечению высочайшей выучки и слаженности органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы.

"Особое внимание обратите, пожалуйста, на укрепление воинской дисциплины, воспитание у военнослужащих бдительности и чувства взаимовыручки. Именно вы должны служить примером для подчиненных. Помните, что во все времена офицеры являлись людьми долга, чести и образцом дисциплинированности", - обратился Александр Лукашенко к военнослужащим.

По его словам, важнейшей задачей органов внутренних дел остается надежная защита личности, общества и государства от любых преступных посягательств.

Выпускники вузов системы МЧС основные усилия должны сосредоточить на предупреждении чрезвычайных ситуаций. "Особое внимание нам предстоит обратить на безаварийную эксплуатацию атомной электростанции", - сказал глава государства.

От сотрудников спецслужб Президент требует обеспечить недопущение проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной, религиозной, социальной вражды.

"Непростая международная обстановка, связанная с опасностью террористических атак, наркотрафиком, незаконной миграцией, требует поддержания на высоком уровне боевой готовности органов пограничной службы", - подчеркнул белорусский лидер.