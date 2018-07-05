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Внимание водителям! Футбол: ограничение движения 7 июля
06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест
07 июля 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Неман" (г.Гродно).
В связи с проведением спортивного мероприятия в виду большого скопления людей и автотранспорта напротив спорткомплекса по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 18.00 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.
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07 июля 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК...
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