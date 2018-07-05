Внимание водителям! Футбол: ограничение движения 7 июля

07 июля 2018 года в 20.45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «Неман" (г.Гродно).



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В связи с проведением спортивного мероприятия в виду большого скопления людей и автотранспорта напротив спорткомплекса по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 18.00 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.



С 20.00 до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.



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По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.



Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно. Используйте альтернативные улицы для движения.