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В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист
06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест
05.07.2018 около 17.35 часов в Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 19-летняя жительница г.Дрогичин, управляя автомобилем «RENAULT» двигалась по ул. Ленина д. Замошье Ивановского района, со стороны д.Мотоль в направлении д.Дружиловичи.
На 13 км автодороги Н-472 «Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво» водитель совершила наезд на внезапно выехавшего на её полосу движения на велосипеде 9-летнего жителя г.Минска. В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Ивановская ЦРБ».
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05.07.2018 около 17.35 часов в Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 19-летняя жительница г.Дрогичин, управляя...
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