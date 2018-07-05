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В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист

06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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05.07.2018 около 17.35 часов в Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 19-летняя жительница г.Дрогичин,  управляя автомобилем «RENAULT» двигалась по ул. Ленина д. Замошье Ивановского района, со стороны д.Мотоль в направлении д.Дружиловичи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56992.php

В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист

На 13 км автодороги Н-472 «Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво» водитель совершила наезд на внезапно выехавшего на её полосу движения на велосипеде 9-летнего жителя г.Минска. В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Ивановская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56992.php

В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворовых территориях, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56992.php

В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям элементарные нормы правил дорожного движения и контролируйте местонахождение своих детей!

 
Теги: Минск
 
 
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05.07.2018 около 17.35 часов в Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 19-летняя жительница г.Дрогичин, управляя...
 
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