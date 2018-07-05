В Ивановском районе в ДТП тяжело травмирован ребенок-велосипедист

05.07.2018 около 17.35 часов в Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 19-летняя жительница г.Дрогичин, управляя автомобилем «RENAULT» двигалась по ул. Ленина д. Замошье Ивановского района, со стороны д.Мотоль в направлении д.Дружиловичи.



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На 13 км автодороги Н-472 «Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво» водитель совершила наезд на внезапно выехавшего на её полосу движения на велосипеде 9-летнего жителя г.Минска. В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Ивановская ЦРБ».



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Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении во дворовых территориях, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.



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Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям элементарные нормы правил дорожного движения и контролируйте местонахождение своих детей!