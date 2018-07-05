|
В Бресте в РЦНК отмечали день семьи, любви и верности
06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест
5 июля 2018 года в Российском центре науки и культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное самому молодому празднику в истории современной России – Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.
Бресте в РЦНК отмечали день семьи, любви и верности " alt="В Бресте в РЦНК отмечали день семьи, любви и верности ">
В РЦНК чествовали семейные пары, прожившие вместе более 25 лет и воспитавшие детей достойными членами общества. Это - 4 пары счастливых людей:
Жизнь и служба в армии немало помотали их по Советскому Союзу, но сейчас они все живут в Бресте и активно участвуют в жизни РОО «Русское общество» и программе поддержки соотечественников за границей.
На экране – фотографии, которые сохранили историю каждой семьи: работа, отдых, рождение и взросление детей и внуков. И вот уже родные и близкие, немного повзрослевшие, сошли с экрана, обняли, поздравили, подарили цветы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 июля 2018 года в Российском центре науки и культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное самому молодому празднику в истории современной России – Дню...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)