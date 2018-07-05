5 июля 2018 года в Российском центре науки и культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное самому молодому празднику в истории современной России – Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.



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Бресте в РЦНК отмечали день семьи, любви и верности " alt="В Бресте в РЦНК отмечали день семьи, любви и верности ">



В РЦНК чествовали семейные пары, прожившие вместе более 25 лет и воспитавшие детей достойными членами общества. Это - 4 пары счастливых людей:

Алина Михайловна и Филипп Тимофеевич Ковалевы, которые вместе уже 63 года; Лидия Сергеевна и Валерий Павлович Устюговы отметили 45-летний юбилей; Вера Сергеевна и Владимир Иосифович Субботько живут вместе 38 лет; Раиса Витальевна и Анатолий Александрович Астафьевы совсем недавно переступили рубеж в 38 лет совместной жизни.

Жизнь и служба в армии немало помотали их по Советскому Союзу, но сейчас они все живут в Бресте и активно участвуют в жизни РОО «Русское общество» и программе поддержки соотечественников за границей.



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На экране – фотографии, которые сохранили историю каждой семьи: работа, отдых, рождение и взросление детей и внуков. И вот уже родные и близкие, немного повзрослевшие, сошли с экрана, обняли, поздравили, подарили цветы.