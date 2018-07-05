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В Брестской области планируют собрать около 1 млн т зерна

06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области в нынешнем году планируется собрать около 1 млн т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Машлякевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56991.php

В Брестской области планируют собрать около 1 млн т зерна

Жатва в регионе стартовала практически на две недели раньше планируемых сроков.

Отдельные хозяйства уже приступили выборочно к уборке пшеницы и тритикале. В частности, комбайны в поле вывели сельхозорганизации Березовского и Каменецкого районов. Ожидается, что через 7-10 дней в области начнется массовая уборка зерновых.

Поздние заморозки и продолжительная засуха не лучшим образом сказались на урожае. Валовой сбор зерна нынче ожидается на 20% меньше прошлогоднего. В области от природных аномалий пострадало около 50 тыс. га посевов, в том числе 17 тыс. га зерновых погибло. Сейчас аграрии пересевают эти площади однолетними культурами, чтобы получить дополнительные объемы зеленой массы для заготовки кормов. Недобор зерна при благоприятных погодных условиях планируется восполнить за счет зерна кукурузы.

"Технически мы готовы к проведению уборочной кампании: подготовлены техника и складские помещения, имеется топливо, в наличии механизаторские кадры. При необходимости будем привлекать и помощников из сторонних организаций - промышленных предприятий, специализированных учебных заведений", - отметил Александр Машлякевич.

Сейчас в области завершается уборка озимой сурепицы и озимого ячменя, под которым занято около 4,5 тыс. га. Намолочено 9,4 тыс. т зерна при урожайности 30 ц/га. В этом году ячмень уродился в Пинском и Жабинковском районах: на круг получают более 40 ц/га. Также сельхозорганизации ведут уборку озимого рапса. Культура обмолочена на 8,9 тыс. га, что составляет 17% от планируемой к уборке площади. Намолочено 16,7 тыс. т маслосемян рапса при урожайности 18,9 ц/га. В Брестском, Барановичском, Ивановском районах урожайность рапса составляет более 23 ц/га.

 
 
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В Брестской области в нынешнем году планируется собрать около 1 млн т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства...
 
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