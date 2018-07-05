Как в кино: «поскользнулся, упал, гипс...» Девочка пострадала на игровой площадке по ул. Пушкинской

На праздник «День вышиванки», проходивший на площади Ленина, пятилетнюю Дашу привезли в специально приспособленной коляске. Ребёнок, играя на детской площадке, подвернул ногу и, как гласит медицинское заключение, получил «закрытый перелом левой берцовой кости без смещения».



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- Молодые родители, у которых есть дети (а таких в нашем дворе наберётся больше десятка человек), уже давно обращаются в ЖЭС №1 по поводу ремонта игрового комплекса и благоустройства территории - рассказала мама пострадавшей девочки Екатерина, проживающая в доме №6 по улице Пушкинской. - Высылали начальнику нашей жилищно-эксплуатационной службы фотографии. На них видны торчащие из досок гвозди и саморезы, сломанное ограждение горки. Во дворе растут огромные старые деревья, с которых постоянно падают сухие ветки. После нашумевшего случая с гибелью ребёнка в парке культуры и отдыха мы переживаем за своих детей и просим обрезать «лишние» сучья. Наши обращения в коммунальную службу практически игнорировались. На все вопросы у начальника был один ответ, что ЖЭС не имеет ни финансов, ни рабочих рук. Даже песок в песочницу завезти нет возможности. Пришлось сделать запись в книге «Жалоб и обращений», рассказала Екатерина.

После этого к ним во двор 28 июня прислали рабочего, который позагибал торчащие гвозди и саморезы. Этим ремонт и ограничился. В этот же день Даша, практически на глазах у матери, которая сидела на лавочке, подвернула на неровном асфальте ногу и получила перелом. Теперь ребёнок на две недели закован в гипс.



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Несчастный случай произошёл на асфальтированной площадке перед баскетбольным кольцом. Вроде и больших ям там нет, просто неровности. Однако для беды много не надо.



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По словам Екатерины, когда случилось несчастье, ребёнок даже не бежал, а просто шёл. Казалось бы, зачем обращаться в ЖЭС по мелочам? Вышел бы молодой папа с молотком и за полчаса все торчащие гвозди во дворе и окрестностях ликвидировал. А с другой стороны, как могут коммунальные работники так халатно делать свою работу, что за ними надо что-то доделывать. Может, они просто не любят детей?

Ещё молодые мамы боятся, что после жалобы в СМИ их родной ЖЭС, недолго думая, просто демонтирует игровую площадку – от греха подальше. Так оно поспокойней будет… Ни хлопот, ни забот.