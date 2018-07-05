В Полесском драматическом театре сегодня состоится премьера спектакля "Скамейка", поставленного по одноименной пьесе известного российского драматурга Александра Гельмана, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер спектакля, директор и художественный руководитель театра Александр Лукашенко.



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Фото "Полесского курьера"

Жанр постановки определен как "одиночество вдвоем". Два актера - Елена Андреева и Андрей Дмитриченко - за полтора часа одноактного спектакля проживают судьбы своих героев. Камерность пространства и времени, в котором происходит действие пьесы, с лихвой компенсируется палитрой и накалом эмоций. Простая, на первый взгляд, история оборачивается вечером неожиданных откровений и поиска истин.

Александр Гельман написал "Скамейку" в 1983 году. Позже эту ретрокомедию из советской жизни назовут шедевром социально-бытовой драмы, в полной мере отразившей кризис общественного сознания начала 80-х годов прошлого века. Пьеса была невероятно популярна в то время. Ее переводили и ставили во многих театрах Советского Союза и за рубежом.

"Мне кажется, пьеса не потеряла своей актуальности и сегодня. Ведь в ней затрагиваются вечные на все времена темы: о мужчинах и женщинах, правде и лжи, надежде и ожидании счастья и любви. Кроме того, это пьеса на двоих. А в репертуаре нашего театра моноспектаклей практически не было. Поэтому нам она была интересна даже в плане эксперимента. Мне кажется, что ребята-актеры смогли совершенно по-новому раскрыться в этой постановке", - отметил режиссер.

Премьеру в Пинске дают буквально под занавес театрального сезона. С 9 июля труппа Полесского драматического театра уходит в отпуск и вернется к зрителю уже в середине августа. Тогда и состоится очередной премьерный показ "Скамейки".