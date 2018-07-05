Месть? Женщина конкретно так поцарапала автомобиль VW

4 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК РБ по заявлению от 14 мая Р., 1970 г.р. Мужчина пояснил, что с 18.00 12-го до 08.00 14 мая неизвестный, используя неустановленный предмет, в автомобиле "Фольксваген Тигуан", находившейся во дворе дома, оцарапал лакокрасочное покрытие на 7-ми элементах.



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При этом был причинен ущерб на сумму, превышающую 40 базовых величин. Отделом уголовного розыска и УИМ установлено, что повреждение имущества совершила П., 1955 г.р., жительница города Бреста.