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Месть? Женщина конкретно так поцарапала автомобиль VW
06.07.2018 11:08 — Разное | Виртуальный Брест
4 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК РБ по заявлению от 14 мая Р., 1970 г.р. Мужчина пояснил, что с 18.00 12-го до 08.00 14 мая неизвестный, используя неустановленный предмет, в автомобиле "Фольксваген Тигуан", находившейся во дворе дома, оцарапал лакокрасочное покрытие на 7-ми элементах.
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При этом был причинен ущерб на сумму, превышающую 40 базовых величин. Отделом уголовного розыска и УИМ установлено, что повреждение имущества совершила П., 1955 г.р., жительница города Бреста.
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4 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК РБ по заявлению от 14 мая Р., 1970 г.р. Мужчина пояснил, что с 18.00 12-го до 08.00 14 мая неизвестный, используя...
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