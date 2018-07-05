Два туристических судна перевернулись вблизи острова Пхукет: более полусотни пропавших без вести

У берегов таиландского острова Пхукет продолжается спасательная операция. Там перевернулись два туристических судна, более полусотни человек числятся пропавшими без вести.

На борту лодок было 130 пассажиров. Большинство – граждане Китая. Уже подтверждена гибель восьми человек. Но цифра не окончательная: поиски пропавших продолжаются. Более 50 человек удалось спасти. Сейчас они в больнице. Причиной крушения стал сильный шторм и ливень, который продолжается в регионе.