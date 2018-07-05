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В Австралии расплавленный асфальт повредил 50 автомобилей
На трассе в австралийском Квинсленде из-за жары начал плавиться асфальт. В результате около 50 машин получили различные повреждения, а движение по дороге было заблокировано, сообщает
«Я была в ужасе, когда обнаружила, что на все четыре колесах моего автомобиля покрыты густым слоем настоящего битума», — заявила местная жительница Бриджит Дейли.
Сейчас на трассе ведутся ремонтные работы. Власти штата уже заявили, что владельцы поврежденных автомобилей имеют право на компенсацию. По их словам этот инцидент произошел из-за аномально жаркой погоды.
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Сейчас на трассе ведутся ремонтные работы. Власти штата уже заявили, что владельцы поврежденных автомобилей имеют право на компенсацию.
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