В Австралии расплавленный асфальт повредил 50 автомобилей

На трассе в австралийском Квинсленде из-за жары начал плавиться асфальт. В результате около 50 машин получили различные повреждения, а движение по дороге было заблокировано, сообщает ABC News . Колеса некоторых автомобилей буквально застряли в расплавленном асфальте. Некоторые машины не могли продолжать движение и съезжали на обочину.





«Я была в ужасе, когда обнаружила, что на все четыре колесах моего автомобиля покрыты густым слоем настоящего битума», — заявила местная жительница Бриджит Дейли.





Сейчас на трассе ведутся ремонтные работы. Власти штата уже заявили, что владельцы поврежденных автомобилей имеют право на компенсацию. По их словам этот инцидент произошел из-за аномально жаркой погоды.







