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Владелец обрушившегося в Могилеве дома, где погибли дети, не виновен. Судить будут чиновника

06.07.2018 11:17 — Разное | KYKY  
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1 ноября 2017 года трое детей пошли играть на участок с недостроенным домом в Могилеве. Девятилетние Максим и Денис решили исследовать строение. Около 16.00 на мальчиков обрушилась плита перекрытия. Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Вечером 13 ноября он умер, не приходя в сознание. Семилетний Артем в недострой не полез и позвал взрослых после обрушения перекрытия. 

Расследование уголовного дела завершено, пишет TUT.BY. Следователи пришли к выводу, что владелец строения невиновен, а отношении него дело прекращено. На данный момент единственный обвиняемый – это главный архитектор Могилева, которого будут судить за халатность. Обрушившийся дом уже снесли, причина обрушения установлена.

После трагедии владельца недостроя задержали на трое суток, на потом отпустили. Сначала в отношении могилевчанина было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Однако его прекратили – следователи не нашли состава преступления. «По результатам предварительного расследования отмечено, что мужчина в сложившейся ситуации не мог предвидеть возможность наступления тяжких последствий в виде смерти граждан по причине аварийного состояния объекта», – пояснила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Что выяснило следствие

Фундамент дома заложил один из четырех владельцев недвижимости. Причем сделал это без согласования с соответствующими службами. Но строительство он не завершил – переехал. «Право достроить дом с последующим выкупом собственник доверил знакомому. Официально оформить сделку купли-продажи не представилось возможным, поскольку на этом участке уже находилось самовольно возведенное строение другого собственника. Несмотря на это, мужчина приступил к строительству дома, рассчитывая впоследствии оформить данное строение в установленном законом порядке. Однако в 2010 году Комитет госконтроля Могилевской области выявил факт незаконного строения, которое подлежало сносу. Потому мужчина строительство прекратил. Официально мужчина не являлся собственником незавершенного строительством объекта, на которого в соответствии с законодательством возложена ответственность по содержанию имущества», – отметили в СК.

Согласно выводам строительно-технической экспертизы причиной обрушения дома стало «длительное воздействие атмосферной влаги на строительные конструкции». 

Кто виноват

Также после гибели детей было возбуждено уголовное дело за служебную халатность в отношении неопределенного круга должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. Они ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности – решение о сносе постройки должно было быть принято гораздо раньше. В итоге у следствия появился подозреваемый: 46-летний могилевчанин, работая в должности главного специалиста управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома, а затем заместителя начальника и начальника управления, «не исполнил надлежащим образом служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть двух малолетних».

Следователи считают, что несмотря на то, что факт самостроя был установлен, архитектор проигнорировал требования законодательства и «не принял необходимых мер для принятия решения в порядке, определенном Гражданским кодексом Республики Беларусь». А потом вообще «самоустранился от осуществления контроля за разрешением по существу вопроса о судьбе постройки». Его действия квалифицировали как служебную халатность. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

 
Теги: Могилев
 
 
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1 ноября 2017 года трое детей пошли играть на участок с недостроенным домом в Могилеве. Девятилетние Максим и Денис решили исследовать строение. Около 16.00 на...
 
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