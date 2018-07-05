Германия не будет создавать транзитные центры для беженцев на границе с Австрией

В европейской миграционной политике намечаются изменения.

В правящей коалиции Германии договорились о том, что транзитные центры на границе с Австрией (о которых ранее шла речь, и против которых выступили политики) создавать не будут. Зато ускорят процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. Закон обещают внести в правительство до конца года.