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Германия не будет создавать транзитные центры для беженцев на границе с Австрией

06.07.2018 11:30 — Разное | ОНТ  
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В европейской миграционной политике намечаются изменения.

В правящей коалиции Германии договорились о том, что транзитные центры на границе с Австрией (о которых ранее шла речь, и против которых выступили политики) создавать не будут. Зато ускорят процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. Закон обещают внести в правительство до конца года. 

 
 
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В европейской миграционной политике намечаются изменения.
 
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