ЗВР Беларуси упали на 1,6%

Золотовалютные резервы страны за июнь снизились на $108,2 млн (1,6%) и на 1 июля составили $6,831 млрд.

Об этом сообщает в своем пресс-релизе Национальный банк Беларуси.

Напомним, в мае, международные резервные активы также уменьшились – на $98,5 млн.

Снижение обусловлено тем, что Нацбанк и правительство погашали внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте. Общая сумма погашений составила $424 млн. Кроме того, снизилась стоимость монетарного золота.

Поддержанию уровня международных резервных активов в июне способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.