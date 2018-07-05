﻿ Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

06.07.2018 11:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?
Белорусская певица Влада. Фото: Анна Дергай

– У меня есть частное предприятие «Праздничное агентство Влады», которое занимается организацией мероприятий, – рассказала Влада. – И счет у меня в качестве юрлица открыт в Белгазпромбанке. Я очень довольна услугами этого банка. В частности, мне нравится простая и очень удобная навигация в клиент-банке. Я с легкостью все освоила.

Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

Певица Влада с дочерью. Фото: Анна Дергай

Хороший банковский сервис - это когда легко и удобно

– Для меня имеют первостепенное значение в банковском сервисе легкость, понятность и удобство. Это просто замечательный банк, очень профессиональные сотрудники. Очень приятно, что ты всегда можешь позвонить в банк и получить нужную тебе консультацию. И не боишься задать какой-то вопрос, тебя всегда деликатно выслушают, все подробно разъяснят.

У меня очень напряженный ритм жизни и невероятный рабочий темп. Поэтому мне очень важно иметь возможность в любой момент получить дельный совет или консультацию, правильно сориентироваться в сложных финансовых вопросах.

Также я еще работаю как индивидуальный предприниматель. В свое время, лет десять назад, как ИП счет открывала в «Беларусбанке». И тоже довольна и в целом банковским сервисом, и уровнем тех услуг, которыми пользуюсь.

Я обеими руками за безналичные платежи

На вопрос о своих банковских картах, Влада ответила:

– Я вообще за безналичные платежи, потому что это очень удобно. Года два назад я с трудом осваивала эти мобильные приложения. До этого я еще по старинке ездила в инфокиоск, чтобы оплачивать услуги мобильной связи.

Но жизнь меня свела с платежной системой БЕЛКАРТ. И мы работаем с БЕЛКАРТ уже третий год. Ведем сообща проекты, которые посвящены повышению финансовой грамотности населения. Приезжаем с мероприятиями, концертами в разные регионы и города Беларуси. Мы рассказываем, в частности, об удобстве и безопасности безналичных платежей.

Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

Влада на концерте промо-тура "БЕЛКАРТ. Тебе ближе"

Для зрителей проводятся различные викторины на эту тему и обучение. Я на таких мероприятиях не только работала и пела, но и попутно осваивала вместе со слушателями и зрителями эту работу с финансовыми сервисами.

Теперь, конечно, я уже больше не бегаю в инфокиоск и не стою в очереди на почте, чтобы заплатить за квартиру, телефон...

Я очень рада, что наш проект с БЕЛКАРТ продолжает жить. И вот сейчас я тоже нахожусь в промо-туре по Беларуси, который организован в рамках этого проекта. Это вообще грандиозный масштабный промо-тур под названием «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», в этом году он включает и мероприятия по специальной программе для студентов различных учебных заведений.

А сейчас мы путешествуем по белорусским городам и в каждом из них на мероприятия собирается на открытых площадках больше 5 000 зрителей. Вход на эти концерты, в которых участвуют известные белорусские артисты и музыканты, свободный. Это своего рода подарки нашим городам. И, конечно, мы также рассказываем о безналичных платежах. Так что я голосую за эту форму расчетов обеими руками.


Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

Влада с дочерью. Фото предоставлено Myfin.by певицей

Дочери тоже оформлю банковскую карточку

У меня самой три карты БЕЛКАРТ, а для раcчетов за границей есть карта Visa. За рубежом я рассчитываюсь 50 на 50 – наличными и карточкой. Обычно путешествую с моей доченькой, ей пять лет. Так что я должна быть ко всему готова. Поэтому беру с собой и наличные деньги, и карточку.

На вопрос о том, не собирается ли Влада и дочери оформить банковскую карточку, певица пояснила:

– Еще не оформляла, но я знаю о таких детских банковских картах, и в перспективе планирую оформить.

Пока что я дочь тоже приучаю к тому, как правильно распоряжаться финансами. У нее есть свои небольшие средства, какие-то карманные деньги. И она уже раздумывает над тем, то ли ей сразу купить шоколадку, то ли аккумулировать деньги и купить потом, например, куклу.

О бюджете

– Основные статьи расходов в нашем семейном бюджете? Как у всех белорусов – продукты, одежда, обучение ребенка. Вот дочь сейчас увлеклась танцами. Мы с ней посещаем и школу танцев, и, помимо детского сада, еще частную школу развития для детей, где уже скоро она начнет читать, сольфеджио изучать и т.д. Ей очень нравятся эти занятия, так что в это обучение я с удовольствием инвестирую свои средства.

Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

С дочерью Влада любит отдыхать на море. Фото из архива певицы

Существенная статья расходов – это, конечно, автомобиль: затраты на бензин, обслуживание, страховка. Я очень много езжу, часто с дочерью, и люблю, чтобы в моем авто все было надежно, хорошо отлажено, всегда заправленный бак. Поэтому я очень тщательно слежу за его состоянием, чтобы никаких неприятных сюрпризов не происходило в дороге.

Любим море и белорусские санатории

– Летнего отпуска и отдыха в этом году у нас еще не было. Пока что идет этот большой промо-тур с БЕЛКАРТ. Я всегда стараюсь вывозить ребенка на море. Дочь благодаря этому и простывает зимой меньше, и вообще она очень любит море. Мы предпочитаем отдыхать на теплом море, в прошлые годы отдыхали в Турции, Египте и других странах. Так что скорее всего ближе к осени мы отправимся с дочкой на отдых.

Отдыхаем мы по-разному. Все зависит от моего концертного графика. Можем взять путевку в санаторий на 21 день, а можем выехать на неделю. А потом еще съездить куда-нибудь, когда работа позволит. Можем также отлично провести время и на даче у родственников. Копать червячков, рассматривать жучков, кормить курочек и получать от такого отдыха массу удовольствия.

Любим также отдыхать и оздоравливаться в белорусских санаториях. Там просто замечательный сервис, отличное питание и вообще все условия для отдыха, природа чудесная.
 

Но я стараюсь хотя бы раз в год вывезти ребенка на море. Мы предпочитаем отели уровня пяти звезд. Для меня особенно важно, чтобы было хорошее здоровое питание для ребенка, поэтому я стараюсь выбирать гостиницы получше.

Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?

Влада с семьей на отдыхе. Фото из архива певицы

Так что летний отдых у нас в планах, а пока я занята на промо-туре. Ближайший концерт у нас 7 июля в Ганцевичах, он будет проходить на центральной площади. А 14 июля мы отправляемся в город Волковыск.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услугами каких банков пользуется белорусская певица Влада? Какие виды расчетов предпочитает? Где и как отдыхает?
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook заблокировал публикацию с отрывком из Декларации независимости США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика