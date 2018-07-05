Какие банки и карточки предпочитает певица Влада?



Белорусская певица Влада. Фото: Анна Дергай

– У меня есть частное предприятие «Праздничное агентство Влады», которое занимается организацией мероприятий, – рассказала Влада. – И счет у меня в качестве юрлица открыт в Белгазпромбанке. Я очень довольна услугами этого банка. В частности, мне нравится простая и очень удобная навигация в клиент-банке. Я с легкостью все освоила.





Певица Влада с дочерью. Фото: Анна Дергай

Хороший банковский сервис - это когда легко и удобно

– Для меня имеют первостепенное значение в банковском сервисе легкость, понятность и удобство. Это просто замечательный банк, очень профессиональные сотрудники. Очень приятно, что ты всегда можешь позвонить в банк и получить нужную тебе консультацию. И не боишься задать какой-то вопрос, тебя всегда деликатно выслушают, все подробно разъяснят.

У меня очень напряженный ритм жизни и невероятный рабочий темп. Поэтому мне очень важно иметь возможность в любой момент получить дельный совет или консультацию, правильно сориентироваться в сложных финансовых вопросах.

Также я еще работаю как индивидуальный предприниматель. В свое время, лет десять назад, как ИП счет открывала в «Беларусбанке». И тоже довольна и в целом банковским сервисом, и уровнем тех услуг, которыми пользуюсь.

Я обеими руками за безналичные платежи

На вопрос о своих банковских картах, Влада ответила:

– Я вообще за безналичные платежи, потому что это очень удобно. Года два назад я с трудом осваивала эти мобильные приложения. До этого я еще по старинке ездила в инфокиоск, чтобы оплачивать услуги мобильной связи.

Но жизнь меня свела с платежной системой БЕЛКАРТ. И мы работаем с БЕЛКАРТ уже третий год. Ведем сообща проекты, которые посвящены повышению финансовой грамотности населения. Приезжаем с мероприятиями, концертами в разные регионы и города Беларуси. Мы рассказываем, в частности, об удобстве и безопасности безналичных платежей.





Влада на концерте промо-тура "БЕЛКАРТ. Тебе ближе"

Для зрителей проводятся различные викторины на эту тему и обучение. Я на таких мероприятиях не только работала и пела, но и попутно осваивала вместе со слушателями и зрителями эту работу с финансовыми сервисами.

Теперь, конечно, я уже больше не бегаю в инфокиоск и не стою в очереди на почте, чтобы заплатить за квартиру, телефон...

Я очень рада, что наш проект с БЕЛКАРТ продолжает жить. И вот сейчас я тоже нахожусь в промо-туре по Беларуси, который организован в рамках этого проекта. Это вообще грандиозный масштабный промо-тур под названием «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», в этом году он включает и мероприятия по специальной программе для студентов различных учебных заведений.

А сейчас мы путешествуем по белорусским городам и в каждом из них на мероприятия собирается на открытых площадках больше 5 000 зрителей. Вход на эти концерты, в которых участвуют известные белорусские артисты и музыканты, свободный. Это своего рода подарки нашим городам. И, конечно, мы также рассказываем о безналичных платежах. Так что я голосую за эту форму расчетов обеими руками.







Влада с дочерью. Фото предоставлено Myfin.by певицей

Дочери тоже оформлю банковскую карточку

У меня самой три карты БЕЛКАРТ, а для раcчетов за границей есть карта Visa. За рубежом я рассчитываюсь 50 на 50 – наличными и карточкой. Обычно путешествую с моей доченькой, ей пять лет. Так что я должна быть ко всему готова. Поэтому беру с собой и наличные деньги, и карточку.

На вопрос о том, не собирается ли Влада и дочери оформить банковскую карточку, певица пояснила:

– Еще не оформляла, но я знаю о таких детских банковских картах, и в перспективе планирую оформить.

Пока что я дочь тоже приучаю к тому, как правильно распоряжаться финансами. У нее есть свои небольшие средства, какие-то карманные деньги. И она уже раздумывает над тем, то ли ей сразу купить шоколадку, то ли аккумулировать деньги и купить потом, например, куклу.

О бюджете

– Основные статьи расходов в нашем семейном бюджете? Как у всех белорусов – продукты, одежда, обучение ребенка. Вот дочь сейчас увлеклась танцами. Мы с ней посещаем и школу танцев, и, помимо детского сада, еще частную школу развития для детей, где уже скоро она начнет читать, сольфеджио изучать и т.д. Ей очень нравятся эти занятия, так что в это обучение я с удовольствием инвестирую свои средства.





С дочерью Влада любит отдыхать на море. Фото из архива певицы

Существенная статья расходов – это, конечно, автомобиль: затраты на бензин, обслуживание, страховка. Я очень много езжу, часто с дочерью, и люблю, чтобы в моем авто все было надежно, хорошо отлажено, всегда заправленный бак. Поэтому я очень тщательно слежу за его состоянием, чтобы никаких неприятных сюрпризов не происходило в дороге.

Любим море и белорусские санатории

– Летнего отпуска и отдыха в этом году у нас еще не было. Пока что идет этот большой промо-тур с БЕЛКАРТ. Я всегда стараюсь вывозить ребенка на море. Дочь благодаря этому и простывает зимой меньше, и вообще она очень любит море. Мы предпочитаем отдыхать на теплом море, в прошлые годы отдыхали в Турции, Египте и других странах. Так что скорее всего ближе к осени мы отправимся с дочкой на отдых.

Отдыхаем мы по-разному. Все зависит от моего концертного графика. Можем взять путевку в санаторий на 21 день, а можем выехать на неделю. А потом еще съездить куда-нибудь, когда работа позволит. Можем также отлично провести время и на даче у родственников. Копать червячков, рассматривать жучков, кормить курочек и получать от такого отдыха массу удовольствия.

Любим также отдыхать и оздоравливаться в белорусских санаториях. Там просто замечательный сервис, отличное питание и вообще все условия для отдыха, природа чудесная. Но я стараюсь хотя бы раз в год вывезти ребенка на море. Мы предпочитаем отели уровня пяти звезд. Для меня особенно важно, чтобы было хорошее здоровое питание для ребенка, поэтому я стараюсь выбирать гостиницы получше.

Влада с семьей на отдыхе. Фото из архива певицы

Так что летний отдых у нас в планах, а пока я занята на промо-туре. Ближайший концерт у нас 7 июля в Ганцевичах, он будет проходить на центральной площади. А 14 июля мы отправляемся в город Волковыск.