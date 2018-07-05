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Во дворе в Мозыре Mitsubishi сбил 5-летнюю девочку

06.07.2018 11:29 — Разное | Tut.by  
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Пятилетняя девочка пострадала в результате наезда авто в одном из дворов Мозыря, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 июля. 45-летняя женщина-водитель Mitsubishi Outlander ехала по дворовой территории улицы Веры Хоружей. В районе дома № 16 она наехала на 5-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

«С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы», — уточнила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

 
 
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С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.
 
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