Во дворе в Мозыре Mitsubishi сбил 5-летнюю девочку

Пятилетняя девочка пострадала в результате наезда авто в одном из дворов Мозыря, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 июля. 45-летняя женщина-водитель Mitsubishi Outlander ехала по дворовой территории улицы Веры Хоружей. В районе дома № 16 она наехала на 5-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

«С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы», — уточнила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.