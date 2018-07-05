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Во дворе в Мозыре Mitsubishi сбил 5-летнюю девочку
Пятилетняя девочка пострадала в результате наезда авто в одном из дворов Мозыря, сообщили
Авария произошла вечером 5 июля. 45-летняя женщина-водитель Mitsubishi Outlander ехала по дворовой территории улицы Веры Хоружей. В районе дома № 16 она наехала на 5-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.
«С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы», — уточнила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
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С полученными повреждениями ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.
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