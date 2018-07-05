В Докшицком районе 82-летняя пенсионерка ушла в лес и заблудилась

Как стало известно, инцидент произошел 5 июля. Утром 82-летняя женщина ушла из дома в населенном пункте Березино Докшицкого района в лес и заблудилась.

Практически сутки пенсионерку искали спасатели, правоохранители, волонтеры. Также на месте дежурила бригада скорой помощи. По информации представителей МЧС Республики Беларусь, связь с женщиной поддерживалась с помощью мобильного телефона.

Пенсионерку удалось обнаружить рано утром 6 июля. Ее состояние здоровья медики оценили как удовлетворительное, жизни женщины ничего не угрожает.

5 июля произошел еще один подобный инцидент в Кличевском районе. Там в лесу заблудились мужчина и женщина, которые пошли за ягодами. Женщина сама позвонила спасателям и сообщила приблизительное их местонахождение. Спустя несколько часов супруги вышли на звук сирены автомобиля спасателей.

Сотрудники МЧС призывают граждан позаботиться о своей безопасности, прежде чем отправиться в лес. Необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон, воду, нож, спички, необходимые лекарства. Не лишним будет сообщить о своих планах родственникам или друзьям, а также изучить правила ориентирования в лесу и карту местности.