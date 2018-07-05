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Благодарственные отзывы о новогодних подарках Morozoff
06.07.2018 11:32 — Разное | Аргументы и факты
Нашими заказчиками ежегодно становятся десятки родительских комитетов и организаций, под патронажем которых детские учреждения. Для Морозофф отзывы о новогодних подарках, закупаемых родителями и воспитателями, имеют особенную ценность. Детские наборы – регулярные лидеры продаж, мы ежегодно стараемся сделать обновленные коллекции максимально оригинальными, чтобы они понравились малышам и школьникам.
Высокое качество с учетом детских пожеланий
У детей собственное представление о высоком качестве сладких новогодних подарков из конфет от Деда Мороза. Если взрослые не учитывают этой важной детали, могут получить порцию разочарования в детских глазах. Мы опираемся на исследования детских психологов и маркетинговые опросы, чтобы понимать, какие тренды сейчас популярны у разных возрастов. Такой подход к изучению конечного потребителя позволяет Morozoff получать положительные отзывы о новогодних подарках уже 6 лет к ряду.
Мы продали 2 130 000 новогодних наборов!
● В наши наборы входят вкуснейшие шоколадные батончики от лидеров производства конфет - Mars, Nestle, Коммунарка, Слодыч, Спартак.
● Упаковка – не просто пакет, это игрушка, красивый футляр или сундучок с красивым золотым тиснением и металлическими «коваными» элементами, конфеты могут быть в фетровом туеске или мягкой игрушке.
● Весь товар полностью сертифицирован.
● У нас оригинальные предложения и демократичные цены.
Менеджеры компании Morozoff
Мы отправили уже 9500 заказов в самые разные регионы страны.
Для родителей важно, чтобы подарки были качественными, интересными и доступными по стоимости. У нас широкий выбор предложений, чтобы вы приобрели товар в интересующей ценовой категории.
Родительский комитет д/с 54 «Аистенок», Волгоград:
«Хотим оставить отзыв о компании Морозофф. Искали оригинальные подарки детворе, чтобы отличались от стандартных наборов в пакетах или коробочках. Очень понравились фетровые корзинки и игрушки. Выбор остановили на последнем варианте, ведь дети смогут играть с медвежатами и прочими мягкими зверятами. Игрушки очень мягкие, приятные на ощупь, красиво сделанные. Малышня была в восторге!»
ООО Морозофф учитывает отзывы самих детей при оформлении и комплектовании подарков. Нам важно, чтобы именно детям понравилось содержимое подарочного набора. Шоколадные батончики и трюфели – вкусные и настоящий кладезь детской энергии, а в красивых коробках, сундучках и игрушках можно хранить важные сокровища.
Ирина, Липецк:
«Я представляю родительский комитет в школе своего сына. В прошлом году мы очень поздно подняли тему новогодних подарков, в результате выбор был очень ограничен. В этом году поступило предложение сделать заказ у Морозофф. Нам показала подарки одна из мам, их фирма как раз уже заказывала. Очень радует ассортимент наборов и качество».
О своевременной доставке наборов
Чтобы не попасть в предновогодний ажиотаж, когда транспортные компании перегружены, сформируйте заказ заранее. Это позволит согласовать количество комплектов, при необходимости вовремя сделать дозаказ, если число наборов потребуется больше. У компании Морозофф отзывы в предновогодние дни часто содержат сетования на скорость доставки, мы делаем все возможное, чтобы вы получили товар своевременно, однако бывают непредвиденные моменты, поэтому стоит помнить и заложить время с запасом.
Наши менеджеры курируют доставку до двери. Это позволяет при необходимости координировать заказ и при спорных ситуациях быстро принимать решения по изменениям.
У нас часто делают заказы патронажные компании, курирующие работу детских домов и других учреждений, оказывающих помощь и поддержку ребятишкам. Такие организации очень тщательно проверяют все сертификаты и поставщиков компании. Наш опыт и качество взаимодействия сформировали безукоризненную репутацию. Компания Морозофф – это гарантия качества и хорошего настроения детей на зимних каникулах – подарки всегда приходятся ко двору.
Мы приглашаем к сотрудничеству частные детские сады, школы, родительские клубы. Взаимодействуя с нами, вы сможете организовать детям хорошее угощение, которое будет с удовольствием съедено, параллельно играм под ёлкой и просмотру любимых сказок.
С нами атмосфера становится чудесной, мы знаем, чего хотят дети!
*на правах рекламы.
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Детские наборы – регулярные лидеры продаж, мы ежегодно стараемся сделать обновленные коллекции максимально оригинальными, чтобы они понравились малышам и...
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