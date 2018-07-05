Благодарственные отзывы о новогодних подарках Morozoff

Нашими заказчиками ежегодно становятся десятки родительских комитетов и организаций, под патронажем которых детские учреждения. Для Морозофф отзывы о новогодних подарках, закупаемых родителями и воспитателями, имеют особенную ценность. Детские наборы – регулярные лидеры продаж, мы ежегодно стараемся сделать обновленные коллекции максимально оригинальными, чтобы они понравились малышам и школьникам.

Высокое качество с учетом детских пожеланий

У детей собственное представление о высоком качестве сладких новогодних подарков из конфет от Деда Мороза. Если взрослые не учитывают этой важной детали, могут получить порцию разочарования в детских глазах. Мы опираемся на исследования детских психологов и маркетинговые опросы, чтобы понимать, какие тренды сейчас популярны у разных возрастов. Такой подход к изучению конечного потребителя позволяет Morozoff получать положительные отзывы о новогодних подарках уже 6 лет к ряду.

Мы продали 2 130 000 новогодних наборов!

● В наши наборы входят вкуснейшие шоколадные батончики от лидеров производства конфет - Mars, Nestle, Коммунарка, Слодыч, Спартак.

● Упаковка – не просто пакет, это игрушка, красивый футляр или сундучок с красивым золотым тиснением и металлическими «коваными» элементами, конфеты могут быть в фетровом туеске или мягкой игрушке.

● Весь товар полностью сертифицирован.

● У нас оригинальные предложения и демократичные цены.

Менеджеры компании Morozoff новогодние подарки и отзывы тщательно отбирают, чтобы содержимое наборов соответствовало ожиданиям потребителя.

Мы отправили уже 9500 заказов в самые разные регионы страны.

Для родителей важно, чтобы подарки были качественными, интересными и доступными по стоимости. У нас широкий выбор предложений, чтобы вы приобрели товар в интересующей ценовой категории.

Родительский комитет д/с 54 «Аистенок», Волгоград:

«Хотим оставить отзыв о компании Морозофф. Искали оригинальные подарки детворе, чтобы отличались от стандартных наборов в пакетах или коробочках. Очень понравились фетровые корзинки и игрушки. Выбор остановили на последнем варианте, ведь дети смогут играть с медвежатами и прочими мягкими зверятами. Игрушки очень мягкие, приятные на ощупь, красиво сделанные. Малышня была в восторге!»

ООО Морозофф учитывает отзывы самих детей при оформлении и комплектовании подарков. Нам важно, чтобы именно детям понравилось содержимое подарочного набора. Шоколадные батончики и трюфели – вкусные и настоящий кладезь детской энергии, а в красивых коробках, сундучках и игрушках можно хранить важные сокровища.

Ирина, Липецк:

«Я представляю родительский комитет в школе своего сына. В прошлом году мы очень поздно подняли тему новогодних подарков, в результате выбор был очень ограничен. В этом году поступило предложение сделать заказ у Морозофф. Нам показала подарки одна из мам, их фирма как раз уже заказывала. Очень радует ассортимент наборов и качество».

О своевременной доставке наборов

Чтобы не попасть в предновогодний ажиотаж, когда транспортные компании перегружены, сформируйте заказ заранее. Это позволит согласовать количество комплектов, при необходимости вовремя сделать дозаказ, если число наборов потребуется больше. У компании Морозофф отзывы в предновогодние дни часто содержат сетования на скорость доставки, мы делаем все возможное, чтобы вы получили товар своевременно, однако бывают непредвиденные моменты, поэтому стоит помнить и заложить время с запасом.

Наши менеджеры курируют доставку до двери. Это позволяет при необходимости координировать заказ и при спорных ситуациях быстро принимать решения по изменениям.

У нас часто делают заказы патронажные компании, курирующие работу детских домов и других учреждений, оказывающих помощь и поддержку ребятишкам. Такие организации очень тщательно проверяют все сертификаты и поставщиков компании. Наш опыт и качество взаимодействия сформировали безукоризненную репутацию. Компания Морозофф – это гарантия качества и хорошего настроения детей на зимних каникулах – подарки всегда приходятся ко двору.

Мы приглашаем к сотрудничеству частные детские сады, школы, родительские клубы. Взаимодействуя с нами, вы сможете организовать детям хорошее угощение, которое будет с удовольствием съедено, параллельно играм под ёлкой и просмотру любимых сказок.

С нами атмосфера становится чудесной, мы знаем, чего хотят дети!

*на правах рекламы.