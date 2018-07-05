За «свинство» — к ответственности!

Две недели назад «районка» писала о том, как отдельные жители региона и гости Осиповщины вывозят отслужившее «добро» с мусором на остановочные пункты («АК» № 46 от 22.06.2018 г. «Дорожные контрасты»), доставляя тем самым уйму проблем дорожникам и наводя вокруг «красоту». А ведь за подобное избавление от ненужного, конкретизирует старший помощник прокурора района Наталья Ермачкова, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает наказание.

Так, повреждение, загрязнение либо загромождение автодороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а также погрузка и выгрузка груза на проезжей части влекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин (статья 18.35 КоАП), а выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства — от 1 до 2 БВ (ст. 18.9). Протоколы составляют должностные лица РОВД либо транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, и некоторые «рачительные» хозяева уже привлекались к ответственности.